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Brent petrol arz risklerinin yeniden fiyatlanmasıyla geriledi

27.10.2026 - 09:49 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#Orta Doğu

ABD/İsrail-İran savaşının diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin arz endişelerini hafifletmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 110,34 dolara geriledi.

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Brent petrol arz risklerinin yeniden fiyatlanmasıyla geriledi

Dün 112,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 110,74 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 azalarak 110,34 dolara geriledi.

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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 101,25 dolar oldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD/İsrail-İran savaşının diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

İran’ın başkenti Tahran’da, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasında bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alındığı dörtlü toplantı yapıldı.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, bölgede barış ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere dört bölge ülkesi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla görüşmelere devam etme konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

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Diplomatik temaslar askeri gerilimin daha da tırmanacağına ilişkin endişeleri hafifletse de yatırımcılar, çatışmanın kalıcı biçimde yatışıp yatışmayacağına ilişkin belirsizlik nedeniyle temkinli hareket ediyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni askeri müdahale ihtimalini gündemde tutarken İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri ABD'nin Tahran ile ciddi müzakerelere başlayabilmesi için İran'ın belirlediği 7 şartı kabul edip uygulaması gerektiğini söylüyor.

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ARZ RİSKLERİ GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Öte yandan, bölgede arz kaynaklı riskler önemini koruyor. ABD merkezli finans ajansı Bloomberg'in haberinde, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, Orta Doğu'daki çatışmaların ham petrol ihracatını tehdit ettiği bir dönemde mali yapısını güçlendirmek amacıyla uluslararası bankalarla 10 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

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The Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan, Asya'daki enerji arzının güvenliğini sağlamak amacıyla 2027'nin ikinci yarısından itibaren Singapur’daki Jurong Kaya Mağaraları’nda ham petrol depolamayı da planlıyor.

Pazartesi günü Yemen'deki İran destekli Husiler, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı hedef aldıklarını açıklamıştı. "Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Suudi Arabistan'ın en önemli ham petrol taşıma hatlarından biri.

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Petroline, Suudi Arabistan'ın petrolünü Hürmüz Boğazı'ndan deniz yoluyla geçirmek zorunda kalmadan Kızıldeniz'e ulaştırmak için kara üzerinden alternatif bir güzergah sunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 112,04 doların direnç, 109,18 doların destek seviyesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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