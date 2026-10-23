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UzmanparaCevdet Yılmaz'dan 'patron fonları' açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak bağlamından koparılmış
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Cevdet Yılmaz'dan 'patron fonları' açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak bağlamından koparılmış

23.10.2026 - 09:07 | Son Güncellenme:

#Cevdet Yılmaz#TEFAS#Patron Fonları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir finans zirvesinde yaptığı konuşmanın bağlamından koparılarak dezenformasyona dönüştürüldüğünü belirterek, “Bugün de yarın da istismarcılar ve manipülatörler ile sonuna kadar mücadele etmeye, meşru yatırımcıların haklarına ve sermaye piyasalarımızın geneline sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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Cevdet Yılmazdan patron fonları açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak bağlamından koparılmış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11 Aralık 2025’te katıldığı finans zirvesindeki açıklamalarına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Konuşmasının cımbızlanarak bağlamından koparıldığını savunan Yılmaz, dezenformasyon olarak nitelendirdiği paylaşımlara bir milletvekilinin de katıldığını belirtti.

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Siyaset her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet işidir” diyen Yılmaz, konuşmasının vergi istismarını önlemeye yönelik bir düzenlemenin yanlış algılanmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

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“VERGİ İSTİSMARCILARI DIŞINDA KALAN KESİMLERE OLUMSUZ ETKİSİ YOK”

Yılmaz, 4 Aralık 2025’te kabul edilen 7566 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle, yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEFAS’a kayıtlı olmayan, kamuoyunda “patron fonları” olarak adlandırılan fonların kazançlarına yönelik gelir vergisi istisnasının kaldırıldığını hatırlattı.

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Finans zirvesindeki konuşmasının bu düzenlemeye açıklık getirmeyi amaçladığını belirten Yılmaz, değişikliğin vergi istismarcıları dışında kalan kesimler üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını vurguladığını kaydetti.

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“DÜZENLEMELER KAMUOYUNA SADE BİR DİLLE ANLATILMALI”

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Ekonomik iletişimde şeffaflığın önemine dikkat çeken Yılmaz, düzenleyici otoritelerin alınan kararların kapsamını ve etkilerini kamuoyuna açık bir şekilde anlatması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, aksi durumda hukuka aykırı işlem yapanlarla meşru yatırımcıların birbirine karıştırılabileceğini, bunun da yatırımcılara ve sermaye piyasalarına zarar verebileceğini ifade etti.

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İstismarcılar ve manipülatörlerle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Yılmaz, meşru yatırımcıların haklarını ve sermaye piyasalarını korumanın ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

 

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