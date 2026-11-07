Dev bankadan altın için çarpıcı tahmin: Yeni zirve senaryosu!

HABER MERKEZİ Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürerken yatırımcıların odağı şimdiden 2027 yılına çevrildi. Uluslararası kuruluşlardan gelen tahminler, değerli metallerde yüksek fiyatların devam edebileceğini ancak piyasada aşağı yönlü risklerin de tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

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Özellikle UBS'nin altın için açıkladığı 5.400 dolarlık hedef ile WisdomTree'nin gümüşte 70 doların üzerini işaret eden tahmini dikkat çekti.

Dünya Bankası ise altın ve gümüş için daha sınırlı fiyat beklentisi ortaya koyarken, piyasaların geleceğinde merkez bankalarının alımları, ABD Merkez Bankasının faiz kararları, doların küresel seyri ve sanayi talebinin belirleyici olması bekleniyor.

ALTIN 2027'DE KAÇ DOLAR OLACAK?

Dünya Bankasının 28 Ekim tarihinde yayımladığı tahminlere göre 2027 yılında ons altının yıllık ortalama fiyatının 4.250 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

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Gümüş için açıklanan yıllık ortalama fiyat tahmini ise 62 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya Bankasının beklentileri, değerli metallerde yüksek fiyatların korunabileceğine ancak 2026 yılına kıyasla daha sınırlı bir görünüm oluşabileceğine işaret ediyor.

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Bununla birlikte diğer finans kuruluşlarının tahminleri, özellikle altın tarafında daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceğini gösteriyor.

UBS'DEN ALTIN İÇİN 5.400 DOLAR HEDEFİ

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İsviçre merkezli finans devi UBS, altın fiyatlarına ilişkin oldukça güçlü bir tahmin açıkladı.

Bankanın 20 Ekim tarihli değerlendirmesinde ons altının Eylül 2027'ye kadar 5.400 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüldü.

Bu tahmin, mevcut uluslararası kuruluş beklentileri içerisinde en dikkat çekici hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.

UBS'nin tahmini gerçekleşirse altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde güçlü yükseliş eğiliminin devam ettiği bir senaryo ortaya çıkacak.

Altının 5.400 dolar seviyesine ulaşması, küresel piyasalarda güvenli liman talebinin güçlenmesi, merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi ve faizlerin gerilemesi gibi gelişmelerle mümkün olabilecek senaryolar arasında gösteriliyor.

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WISDOMTREE ALTINDA 4.789 DOLARI İŞARET ETTİ

Altına ilişkin dikkat çeken bir diğer tahmin WisdomTree'den geldi. Kuruluşun 29 Ekim tarihli modeline göre ons altının 2027 yılının üçüncü çeyreğinde 4.789 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bu tahmin Dünya Bankasının yıllık ortalama beklentisinin üzerinde bulunurken UBS'nin 5.400 dolarlık hedefinin altında kalıyor.

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Kuruluşların tahminleri arasındaki fark, altının 2027 yılındaki seyrine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ RİSKİ DE MASADA

Altın fiyatlarına ilişkin bütün tahminler yükselişe işaret etmiyor. State Street tarafından kasım ayında yayımlanan değerlendirmede, altın fiyatları açısından aşağı yönlü risklerin de gündemde olduğu belirtildi.

Kuruluşun 12 aylık dönemi kapsayan düşüş senaryosunda ons altının 3.750 dolar ile 4.500 dolar arasında hareket edebileceği ifade edildi.

Bu tablo, altın fiyatlarının yalnızca jeopolitik gelişmelere veya yatırımcı talebine değil, faiz oranları ve doların performansına da güçlü şekilde bağlı olduğunu gösteriyor.

GÜMÜŞTE 70 DOLAR SINIRI AŞILABİLİR

Altının yanı sıra gümüş fiyatları için açıklanan tahminler de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. WisdomTree'nin 22 Ekim tarihli modeline göre ons gümüşün 2027 yılının üçüncü çeyreğinde 70,55 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

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Dünya Bankasının gümüş için açıkladığı 2027 yıllık ortalama fiyat tahmini ise 62 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu tahminler, gümüşte 2027 yılı içerisinde 60 doların üzerinde fiyatların kalıcı hale gelebileceği bir senaryoyu gündeme getiriyor.

Ancak gümüş fiyatlarının geleceği yalnızca yatırımcı talebine bağlı olmayacak.

Sanayi sektöründeki kullanım, maden üretimi, geri dönüşüm miktarı ve arz-talep dengesi gümüşün yönünde belirleyici rol oynayacak.

GÜMÜŞ PİYASASINDA ARZ FAZLASI RİSKİ

Metals Focus'un 29 Ekim tarihli değerlendirmesine göre gümüş piyasasında önemli bir değişim yaşanabilir. Kuruluş, 2026 yılında gümüş piyasasındaki arz açığının daralabileceğini, 2027 yılında ise piyasanın yeniden arz fazlasına geçebileceğini değerlendiriyor.

Arzın talebin üzerine çıkması durumunda gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin sınırlanması mümkün olabilir.

Özellikle geri dönüşüm miktarındaki artış ve sanayi sektöründe gümüş kullanımının azaltılmasına yönelik teknolojik gelişmeler fiyatların üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

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MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI SÜRÜYOR

Altın fiyatlarını destekleyen en önemli gelişmelerden biri merkez bankalarının gerçekleştirdiği güçlü alımlar olmaya devam ediyor.

Dünya Altın Konseyinin 3 Kasım tarihli raporuna göre merkez bankaları ve diğer resmi kurumların 2026 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği net altın alımının 321 ton olduğu tahmin edildi.

Merkez bankalarının rezervlerinde altına daha fazla yer vermesi, uzun vadeli fiyat beklentileri açısından önemli bir destek unsuru olarak görülüyor.

Aynı dönemde altına dayalı ETF'lerde ve benzeri yatırım ürünlerinde tutulan altın miktarının da 211 ton arttığı belirtildi.

Bu tablo, hem resmi kurumların hem de fon yatırımcılarının altına yönelik ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

KÜLÇE VE MADENİ PARA TALEBİNDE DÜŞÜŞ

Kurumsal talepte artış yaşanmasına rağmen fiziki altın tarafında farklı bir görünüm ortaya çıktı. Dünya Altın Konseyinin verilerine göre külçe ve madeni para talebi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 azalarak 268 tona geriledi.

Bu gelişme, yüksek fiyatların bireysel yatırımcıların fiziki altın talebini sınırlayabildiğini gösteriyor.

Buna karşılık 5 Kasım tarihinde yayımlanan güncel verilerde küresel altın ETF varlıklarının ekim ayında 19 ton arttığı görüldü.

Fon yatırımlarındaki artışın devam etmesi, altın fiyatları açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

FED'İN KARARLARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

2027 yılında altın fiyatlarının yönünü belirleyebilecek en önemli gelişmelerin başında ABD Merkez Bankasının para politikası geliyor. Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi halinde reel faizlerin gerilemesi altına yönelik talebi artırabilir.

Faiz getirisi bulunmayan altın, faizlerin düştüğü dönemlerde yatırımcılar açısından daha cazip hale gelebiliyor.

Buna karşılık faizlerin yüksek seviyelerde kalması veya yeniden yükselmesi altın fiyatlarında baskıya neden olabilir.

DOLAR GÜÇLENİRSE ALTINDA BASKI ARTABİLİR

Altın ve gümüş fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli unsur ise doların seyri olacak. Değerli metaller uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlandığı için doların güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altın ve gümüşün daha pahalı hale gelmesine neden olabiliyor.

Bu durum talebi azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Doların zayıflaması ise tam tersine altın ve gümüşü destekleyebilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

GÜMÜŞTE SANAYİ TALEBİ KRİTİK

Gümüşü altından ayıran en önemli özelliklerden biri sanayi sektöründe yoğun şekilde kullanılması. Gümüş Enstitüsünün verilerine göre 2025 yılında endüstriyel gümüş talebi yüzde 3 azalarak 657,4 milyon ons seviyesine geriledi.

Aynı dönemde maden üretimi yüzde 3 artarak 846,6 milyon onsa çıktı. Geri dönüşüm yoluyla piyasaya dönen gümüş miktarı da yüzde 2 artışla 197,6 milyon ons seviyesine ulaştı. Bu veriler, gümüş fiyatlarında yatırımcı talebinin yanı sıra üretim ve sanayi kullanımının da kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ GÜMÜŞ İÇİN ÖNEMLİ

Gümüş, özellikle güneş panelleri ve elektronik ürünler başta olmak üzere birçok teknolojik alanda yoğun olarak kullanılıyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanması gümüş talebini destekleyebilir.

Ancak üreticilerin daha az gümüş kullanarak aynı teknolojik performansı sağlayabilecek yeni yöntemlere yönelmesi talep artışını sınırlayabilir.

Bu nedenle gümüş piyasasında 2027 yılı açısından hem güçlü yükseliş hem de arz kaynaklı baskı senaryoları masada bulunuyor.

2027'DE ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELECEK Mİ?

Uluslararası kuruluşların açıkladığı beklentiler, 2027 yılında altın ve gümüş fiyatlarında tek yönlü bir senaryo bulunmadığını gösteriyor. UBS'nin ons altında 5.400 dolar hedefi, yüksek fiyat senaryolarının ön plana çıkmasına neden oluyor.

WisdomTree'nin gümüş için açıkladığı 70,55 dolarlık tahmin de değerli metallerde yeni zirvelerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Buna karşılık Dünya Bankasının daha temkinli tahminleri ve State Street'in altındaki düşüş senaryosu, yatırımcıların aşağı yönlü riskleri de göz ardı etmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.

2027 yılında altın ve gümüş fiyatlarının yönünde Fed'in faiz kararları, merkez bankalarının altın alımları, doların seyri, jeopolitik riskler ve küresel sanayi talebi belirleyici olacak.