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Dış ticarette yılın son çeyreğine ilişkin beklentiler belli oldu

08.10.2026 - 10:28 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Dış Ticaret Beklenti Anketi#İhracat Beklenti Endeksi

Ticaret Bakanlığının yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 4,6 puan azalarak 96,9'a düşerken, ithalat beklenti endeksi ise 12,7 puan artışla 115,4'e yükseldi.

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Dış ticarette yılın son çeyreğine ilişkin beklentiler belli oldu

Ticaret Bakanlığı, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre, ihracat beklenti endeksi bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 4,6 puan azaldı. Yılın üçüncü çeyreğinde 101,5 seviyesinde olan endeks, son çeyrekte 96,9'a geriledi.

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Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise 8,4 puan azalış gösterdi.

Söz konusu endeksi, bir önceki çeyreğe göre şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son üç aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış, gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

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İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

Bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 12,7 puan artarak 115,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan arttı.

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İthalat beklenti endeksini, bir önceki çeyreğe kıyasla gelecek üç aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son üç aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

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