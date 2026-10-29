Dönüm başına 60 bin lira kâr kalıyor! “15 ton üretiyoruz, 4 tonu giderleri karşılıyor”

Çorum'da çiftçilikle uğraşan ve 500 dönüm arazisinde arpa, buğday, ayçiçeği, mısır, şeker pancarı ve soğan gibi ürünler yetiştiren 58 yaşındaki Mustafa Ertuğrul, şeker pancar yetiştirenlerin zarar ettiğini belirten çiftçilere cevap vermek için sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.

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Bir tarladaki ürünün bir dönümdeki ürünün 4 tonununun giderleri karşıladığını ve bir dönümde 15 tona kadar ürün alındığını söyleyen Ertuğrul'un paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Zarar ettiğini iddia eden çiftçilere tepki gösteren Ertuğrul, şeker pancarının bu yıl çok verimli olduğunu ve herkesin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

"ŞÜKÜR ETMEYİ BİLMEYEN ÇİFTÇİLER VAR"

Çocukluğundan beri çiftçilikle uğraştığını ifade eden Mustafa Ertuğrul, "Babamlara yardım ederek çiftçiliğe başladım. Mesleğimiz çiftçiliktir. Arazimiz de olduğu için çiftçi olmak zorundayız. Bu sene şeker pancarı, arpa, buğday, ayçiçeği, mısır gibi ürünleri 500 dönüme yakın arazide yetiştirdim. Bu sene 110 dönüme kadar bir alanda pancar ektik. Verimler bu sene çok güzel. Yüce mevlam çok verim verdi, tabii ki şükreden için, şükretmezsen verim iyi değil. Şükredersen arpada, buğdayda, şeker pancarında, mısırda, ayçiçeğinde verimler çok güzeldi. Şimdi içimizde şükretmeyi bilmeyen çiftçiler var. Bunu ekiyorsan bu çiftçiliği yapacaksın. Adam sosyal medyada, 5-6 tane pancarı eline alıyor, 'şu ekime gitti, biri tohuma gitti, suya gitti, elektriğe gitti, çekmeye gitti, sökmeye gitti' diyor. Sonra pancarın en küçüğünü alıyor, ‘şu da diyor bana kaldı' diyor. Allah'tan kork, niye yalan söylüyorsun? Sen çiftçisin. Ben çiftçi olarak 'para kazanmıyorum' demekten haya ederim. Kazanıyorum kardeşim, niye kazanmayayım? Dönümde 6 tonun altına inmek şartıyla 15 tona kadar pancar alınıyor. 6 ton pancar aldıysan 4 tonu masrafa gider, 2 tonu sana kalır. 10 ton pancar aldıysan 4 tonu masrafa gider, 6 tonu sana kalır. 15 ton aldıysan bunu yukarı doğru hesapla. Eğer bu adam 4 ton ürün alıyorsa çiftçiliği bıraksın, çiftçilikle uğraşmasın. 7 tonun üzeri verim çok güzel kar bırakıyor. Dönümünde 10 bin lira ila 25 bin lira arasında bize kar kalıyor. 'Ben kazanmıyorum' diyen çiftçiler külliyen yalan söylüyor" dedi.

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"TÜKETİCİYİ DE DÜŞKÜN DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

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Çiftçilerin eski dönemlere göre ekonomik olarak çok daha iyi durumda olduğunu vurgulayan Ertuğrul, "20-25 yıl önce bir eşek alamıyordu, bir öküz alamıyordu, at alamıyordu ama şimdi şimdi ikişer tane, üçer tane traktörleri var, birer tane de cipleri var, en lüks araba. Bu adamın ağlamaya hakkı var mı, yok. Ne yapalım şimdi? Ben pancardan zarar ediyorum diye reisi mi satayım, reisi mi değişeyim? Var mı başka reis? Bana bir tane gösterin siyasi lider olarak. Başka yok. Bu pancarın kilosu 3 lira 75 kuruş. Markete girince bir şey alamıyoruz, evet. Biz 100 ton üretiyoruz, bin ton üretiyoruz, 2 bin ton üretiyoruz. Bu da bayağı yük teşkil ediyor. Mesela bugün ben 100 dönüm yer ektiysem 1.5 milyon para almışım demektir. Şimdi ham maddesi ucuz. Şimdi bunun kilosu 10 lira olsa şekeri sen kaç liraya marketten alırsın, 100 liraya değil mi? Tüketiciyi de düşkün düşünmemiz gerekiyor. Zaten 8 kilo pancardan 1 kilo şeker oluyor" diye konuştu.

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"BAZI İÇİMİZDEKİ SAHTEKAR ÇİFTÇİLER 20 YIL ÖNCEYİ UNUTUYOR"

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Haksız eleştirilere tepki gösteren ve çiftçilerin alternatif ürünlerle de yüksek kazanç elde edebileceğini belirten Ertuğrul, "Bazı içimizdeki sahtekar çiftçiler 20 yıl önceyi unutuyor, veryansın ediyor. Devlet sana ne yapsın? Sen ayağını yorganına göre uzatmazsan devlet sana ne yapabilir, her şeyden zarar edersin. Onun için şükretmemiz gerekiyor. Her şeyin başı şükürdür. Yüce Mevlam bol kazançlar veriyor. Bunu değerlendirmemiz gerek. Her şeyi ekiyoruz. Çiftçinin ekeceği bir sürü alternatifler var. Şimdi bazıları da soğandan dolayı ağlıyorlar, 'para kazandırmıyor' diyor Niye para kazanamıyor? Eğer dönümden 5 ton soğan aldıysan 20 lira. Dönümde 100 bin lira para ediyor. 100 bin liranın 40 bin lirasını masraf çık, dönüme 60 bin lira para kalıyor" şeklinde konuştu.

"PARA KAZANMASAM BİLE BEN ÜRETECEĞİM"

Ertuğrul sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çiftçiliği beğenmiyorsan bırakacaksın, serbest gezeceksin. Bu yanlış. Bazı çiftçilere hayret ediyorum. 'Ben kar ediyorum, ben zarar ediyorum' diyen çiftçilerin yüzüne çiftçi olarak tükürmek istiyorum. Yalan söylüyorlar. Ben her zaman için para kazanmasam bile üreteceğim. Çünkü yüce mevlam beni çiftçi olarak yarattı. İster kar edeyim, isterse zarar edeyim, ekeceğim. Ekmek zorundayım. Çünkü bizler üretici kesimiz. Bizler vatandaş için varız, bizler halk için varız. Bizler üreteceğiz ki sizler de alın. Biz üretmesek Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları zora düşmeyecek mi? Onun için aklımızı başımıza alacağız, Türkiyemizin kıymetini bileceğiz, vatanımızın kıymetini bileceğiz, üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.