Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 36. Avrupa Bankacılık Kongresi'nde ECB Başkanı sıfatıyla sekizinci ve son kez konuşan Lagarde, avronun küresel konumuna ve Avrupa'nın yapısal sınamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Daha fazla ticaretin avro ile faturalandırılmasının Avro Bölgesi'ni kur dalgalanmalarına karşı koruyacağını ve yatırım maliyetlerini düşüreceğini belirten Lagarde, uluslararası likidite hatlarını güçlendirdiklerini söyledi.

Şubat ayında kalıcı hale getirilen ve dünya genelindeki merkez bankalarına açılan repo imkanı EUREP'e şimdiden 30'dan fazla merkez bankasının ilgi gösterdiğini belirten Lagarde, "Daha parçalı hale gelen bir dünyada swap hatlarımızı amaca uygun tutmak için çalışıyoruz. Bu hatlar aynı zamanda daha erişilebilir olacak." dedi.

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Lagarde, söz konusu likidite hatlarının temel amacının kriz anlarında yurt dışından kaynaklanabilecek yayılma etkilerini sınırlandırarak para politikası aktarımını korumak olduğunu, bununla birlikte rezerv yöneticilerine normal zamanlarda da avro cinsi varlıkları tutmaları için güven verdiğini ifade etti.

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DİJİTAL AVRO ADIMLARI

ECB'nin yavaş ilerleyen risklere karşı erkenden adım atmaya çalıştığını dile getiren Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki kartlı ödemelerin yüzde 60'ından fazlasının Avrupa dışındaki sağlayıcılar tarafından gerçekleştirildiğine işaret etti. Lagarde, yasal düzenlemenin bu yıl sonuna kadar kabul edilmesi halinde dijital avroda 2029'da ilk ihraca hazır olmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Küresel tokenize varlık pazarının büyüklüğünün mart itibarıyla yaklaşık 23 milyar avroya ulaştığını belirten Lagarde, piyasaların parçalanmasını önlemek amacıyla eylül ayında "Pontes" platformunu devreye aldıklarını söyledi.

"OLAYLAR BİZİ DÜNYANIN DEĞİŞTİĞİNE İKNA ETTİĞİNDE HAREKETE GEÇİYORUZ"

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Şubat ayı başında ECB başkanlığı görevinden ayrılacak olan Lagarde, Avrupa'nın tehditleri somutlaşmadan bertaraf etmeyi öğrenmesi ve harekete geçmek için krizlerin patlak vermesini beklememesi gerektiğini dile getirdi.

Christine Lagarde, Kovid-19 salgını ve Ukrayna konusunda atılan kararlı adımları överken bununla birlikte yavaş ilerleyen yapısal sınamalara yeterince hızlı müdahale edilmemesinden yakındı. Lagarde, "Olaylar bizi dünyanın değiştiğine ikna ettiğinde harekete geçiyoruz. Asıl zorluklarımız, krizler yavaş ilerlediğinde ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

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10 yılı aşkın süredir tartışılan "sermaye piyasaları birliği" kurulmadan geçen her yıl tasarrufların daha büyük kısmının yurt dışına yatırıldığını vurgulayan Lagarde, AB Konseyinin sermaye piyasaları denetimini güçlendirme yönündeki pozisyonunun ise Avrupalı denetleyici kurumun yetkisini zayıflattığını ve çok fazla istisna barındırdığını kaydetti.