Küresel petrol piyasalarında Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatlar ve Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilirken benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden gündeme geldi. Peki, motorin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte il il yeni fiyat listesi...

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Akaryakıt piyasasında milyonlarca araç sahibinin beklediği indirim haberi geldi. Küresel petrol fiyatlarındaki hareketliliğin ardından motorinin litre fiyatında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Ortalama 6,50 TL olarak gerçekleşen indirim, bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarının pompalarına yansıtıldı.

Motorin fiyatlarında yapılan son düzenlemeyle birlikte özellikle İstanbul ve Ankara'da önemli bir eşik aşıldı. Her iki şehirde de motorinin litre fiyatı 90 TL seviyesinin altına inerken İzmir'de fiyatlar bu sınırın üzerinde kalmaya devam etti.

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Petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına etkisi sürerken sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağını araştırmaya başladı.

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MOTORİNE 6,50 TL İNDİRİM! YENİ FİYATLAR POMPAYA YANSIDI

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Brent petrolde son dönemde görülen fiyat hareketleri, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorinin litre fiyatına yapılan ortalama 6,50 TL'lik indirim, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerinde önemli bir düşüş sağladı.

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Yeni fiyatların yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 88,80 TL'ye geriledi. Ankara'da ise motorin fiyatı 89,90 TL seviyesine indi. İzmir'de motorinin litre fiyatı 90,20 TL olarak kaydedildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Motorin fiyatlarındaki son düşüşün ardından İstanbul ve Ankara'da litre fiyatlarının 90 TL'nin altına inmesi, akaryakıt piyasasındaki en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 88,80 TL olarak belirlenirken Ankara'da bu rakam 89,90 TL'ye geriledi. İzmir'de ise motorin 90,20 TL'den satılmaya başlandı.

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Üç büyükşehirdeki fiyatlar karşılaştırıldığında İstanbul ile Ankara arasında litre başına 1,10 TL, İstanbul ile İzmir arasında ise 1,40 TL fark bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarının şehirler arasında değişmesinde dağıtım ve nakliye maliyetleri gibi unsurlar etkili olabiliyor.

DEPOYU DOLDURAN NE KADAR AZ ÖDEYECEK?

Motorine yapılan ortalama 6,50 TL'lik indirim, sürücülerin depo doldurma maliyetlerini de aşağı çekti. İndirim tutarı üzerinden yapılan hesaplamaya göre farklı depo kapasitelerinde ortaya çıkan tasarruf şöyle:

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Alınan motorin İndirimden kaynaklanan tasarruf30 litre 195 TL40 litre 260 TL50 litre 325 TL60 litre 390 TL70 litre 455 TL80 litre 520 TLBuna göre 50 litre motorin alan bir sürücü, indirim öncesine kıyasla yaklaşık 325 TL daha az ödeme yapacak.

BRENT PETROLDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin arkasında küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler bulunuyor. Brent petrol vadeli işlemleri, Türkiye saatiyle 07.15 itibarıyla varil başına 92,22 dolardan işlem gördü.

ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri ise varil başına 83,40 dolara yükseldi. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalarda Orta Doğu'daki gelişmeler, arz beklentileri ve uluslararası enerji sevkiyatlarının durumu belirleyici olmaya devam ediyor.

Özellikle küresel petrol ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

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HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Küresel petrol piyasalarının gündeminde Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen ham petrol sevkiyatları yer alıyor. Bölgeden yapılan sevkiyatların savaş öncesindeki seviyelerine dönmesi, petrol arzının artabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Bu durum, piyasada arz fazlası oluşabileceği değerlendirmelerini beraberinde getirirken Brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket ihtimalini gündeme taşıdı.

Petrol arzının artması ve talebin bu artışa aynı ölçüde karşılık vermemesi halinde uluslararası fiyatlar üzerinde düşüş baskısı oluşabiliyor. Ancak Orta Doğu'daki güvenlik gelişmeleri, petrol piyasalarının yönü açısından önemli bir belirsizlik unsuru olmaya devam ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine yapılan indirimin ardından sürücüler, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı.

İşte üç büyükşehirde indirim sonrası oluşan akaryakıt fiyatları:

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 71,30 TL

Motorin litre fiyatı: 88,80 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 72,30 TL

Motorin litre fiyatı: 89,90 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 72,50 TL

Motorin litre fiyatı: 90,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL