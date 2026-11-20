Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan’ın Karaçi Limanı’nda göreve başlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin faaliyetleri ve Türkiye’nin enerji hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Bayraktar, Pakistan’daki doğal gaz arama çalışmalarından Gabar’daki petrol üretimine, Karadeniz’deki yeni sondaj faaliyetlerinden elektrik ve doğal gaz desteklerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin yurt dışındaki enerji yatırımlarını genişletmeye hazırlandığını belirten Bayraktar, yeni bir ülkeyle petrol anlaşması için yürütülen müzakerelerin son aşamaya geldiğini söyledi.

“YILBAŞINDAN ÖNCE YENİ BİR PETROL ANLAŞMASINI DUYURABİLİRİZ”

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Türkiye’nin farklı ülkelerde petrol ve doğal gaz varlıkları satın almak amacıyla görüşmeler yürüttüğünü belirten Bayraktar, yeni bir anlaşmanın hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

Kerkük’teki petrol sahalarına ortak olunduğunu hatırlatan Bayraktar, “Yakında inşallah yeni bir petrol anlaşmasını, yeni bir ülkede milletimize duyururuz. Bunun için uğraşıyoruz. Yılbaşından önce bunu bitirmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirten Bayraktar, anlaşmanın yapılacağı ülkenin ismini müzakereler tamamlanmadan açıklamak istemediğini söyledi.

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Bayraktar, söz konusu ülkeyle ilk kez böyle bir anlaşma yapılacağını da ifade etti.

ORUÇ REİS PAKİSTAN’DA 52 GÜN ARAŞTIRMA YAPACAK

Türkiye’nin yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Pakistan’daki görevine başladığını belirten Bayraktar, çalışmaların iki ülke arasındaki enerji işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

Pakistan’da üçü denizde, ikisi karada olmak üzere toplam beş arama sahasında ortaklık kurulduğunu açıklayan Bayraktar, Türkiye Petrollerinin projelerde yüzde 25 paya sahip olduğunu bildirdi.

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Pakistan’daki arama çalışmalarında ağırlıklı olarak doğal gaz keşfi hedeflendiğini belirten Bayraktar, “Kendi ülkemizde elde ettiğimiz tecrübeyi, mühendisliği ve teknik kabiliyeti Pakistan’a getirdik. Burada doğal gaz ağırlıklı bir keşif çalışması içerisinde olacağız” dedi.

Oruç Reis’in 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik araştırma gerçekleştireceğini aktaran Bayraktar, çalışmaların yaklaşık 52 gün süreceğini söyledi.

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Pakistan’ın diğer deniz sahalarında da gemiden yararlanmak istediğini belirten Bayraktar, araştırmaların ardından sondaj kararı verileceğini ifade etti.

PAKİSTAN’DA ALTIN, BAKIR VE ANTİMON ANLAŞMASI

Pakistan’ın önemli yer altı kaynaklarına sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, enerji alanındaki işbirliğinin madencilik sektörüne de taşındığını açıkladı.

İki ülke arasında bakır, altın ve antimon sahalarında ortaklık anlaşmaları imzalandığını belirten Bayraktar, üç ayrı sahada çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

Bayraktar, söz konusu projelerin Pakistan’ın yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

“GABAR’DA GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 85 BİN VARİLE ULAŞTI”

Gabar’daki petrol üretimine ilişkin son durumu da paylaşan Bayraktar, günlük üretimin 85 bin varil seviyesine ulaştığını açıkladı.

Günlük 100 bin varillik üretim hedefini aşmayı amaçladıklarını belirten Bayraktar, “İnşallah 85 bin varillere geldik. 100 bini aşacağız. Yeni keşiflerle beraber Gabar’da 100 bin varil çıtasını daha yukarı çıkaracağız” diye konuştu.

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Türkiye’nin petrol ihtiyacının günlük 900 bin varilin üzerinde olduğunu hatırlatan Bayraktar, yerli üretimin artırılması ve yurt dışındaki enerji yatırımlarıyla ithalata bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

KARADENİZ’DE YENİ DOĞAL GAZ KEŞFİ İÇİN SONDAJ SÜRÜYOR

Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, üç sondaj gemisinin bölgede görev yaptığını söyledi.

Gemilerden birinin Sakarya ilinin kuzeyindeki Akçabeyli kuyusunda yeni keşif amacıyla sondaj gerçekleştirdiğini açıklayan Bayraktar, önümüzdeki haftalarda çalışmalardan sonuç alınmasının beklendiğini belirtti.

Çağrı Bey sondaj gemisinin ise Somali’de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin farklı bölgelerde eş zamanlı arama faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Yeni keşiflerin Gabar, Diyarbakır veya yurt dışındaki operasyonlardan gelebileceğini belirten Bayraktar, çalışmaların Türkiye’nin enerji üretim kapasitesini artırmayı amaçladığını vurguladı.

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“ELEKTRİK FATURALARININ YÜZDE 55’İNİ DEVLET KARŞILIYOR”

Enerji fiyatları ve vatandaşlara sağlanan desteklere ilişkin de açıklamalarda bulunan Bayraktar, Türkiye’de son beş yılda elektrik ve doğal gaz alanında yaklaşık 75 milyar dolarlık destek sağlandığını söyledi.

Elektrik faturalarında destek kapsamındaki vatandaşların fatura bedelinin yüzde 55’inin devlet tarafından karşılandığını belirten Bayraktar, doğal gazda ise bu oranın yüzde 63 olduğunu açıkladı.

Bayraktar, “Sizin bin liralık faturanızın 550 lirasını devlet karşılıyor. Doğal gazda bu yüzde 63 oranında” ifadelerini kullandı.

Yerli petrol ve doğal gaz üretiminden elde edilen gelirlerin söz konusu desteklerin sürdürülmesinde önemli rol oynadığını belirten Bayraktar, enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının kamu maliyesine de katkı sağladığını söyledi.

ENERJİ DESTEKLERİNDE YENİ DÖNEM SİNYALİ

Elektrik ve doğal gaz desteklerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, özellikle dar gelirli, emekli ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara daha fazla destek verilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Mevcut sistemde desteklerin geniş bir kesime sağlandığını hatırlatan Bayraktar, ihtiyaç sahibi olmayan tüketicilerle ihtiyaç sahipleri arasında farklılaştırmaya gidilebileceğini söyledi.

Bayraktar, desteklerin daha hedefli hale getirilmesine yönelik düzenlemelerin 2027 yılında gündeme gelebileceği mesajını verdi.

“HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ KILMAK”

Milli Enerji 2040 vizyonuna da değinen Bayraktar, Türkiye’nin uzun vadeli hedefinin enerjide bağımsızlık olduğunu vurguladı.

Sanayi, ulaşım, tarım ve konutlarda elektrik kullanımının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirten Bayraktar, bu dönüşümle özellikle petrol tüketiminin azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

Enerji güvenliğinin milli güvenliğin bir parçası olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu petrolün tamamını yurt içi ve yurt dışındaki kendi üretim kaynaklarıyla karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Bayraktar, yeni petrol ve doğal gaz keşifleri, uluslararası enerji ortaklıkları ve elektrikleşme yatırımlarıyla Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.