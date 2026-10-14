Eti Maden’de duyurdu: Bor'da rekor kırıldı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2023 ve 2024 hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

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Aydin, Komisyondaki sunumunda, şirketin 2023-2024 yıllarındaki faaliyetleri ile elde ettiği sonuçları, dünyada madenciliğin geçirdiği dönüşümü, Türkiye'nin sahip olduğu kaynakların ekonomik değere dönüştürülmesi konusunda atılan adımları ve yeni döneme ilişkin hedefleri paylaştı.

Dünya ekonomisinin bugün teknolojik gelişmeler, enerji dönüşümü, jeopolitik gelişmeler ve küresel rekabetin etkisiyle önemli bir değişimden geçtiğini dile getiren Aydin, "Bu dönüşüm madenciliğin rolünü de değiştirdi. Kritik mineraller artık yalnızca sanayinin girdisi değil. Enerji güvenliğinden savunma sanayine, yüksek teknolojiden yeşil dönüşüme kadar ülkelerin ekonomik ve stratejik gücünü doğrudan etkileyen unsurlar haline gelmiştir." diye konuştu.

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Aydin, madenleri yüksek teknolojiye ve küresel ölçekte rekabet edebilen bir ürüne dönüştürmenin önemini anlattı.

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"TÜRKİYE DÜNYA BOR PAZARINDAKİ LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ"

Eti Maden'in yalnızca bir bor üreticisi olmadığını, aynı zamanda küresel ölçekte güvenilir bir tedarikçi olduğunu da vurgulayan Aydin, şunları kaydetti:

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"Eti Maden güvenilir bir çözüm ortağıdır. Bu yapının en önemli göstergelerinden biri de dünya pazarındaki erişim gücümüz. Ürünlerimizle 6 kıtada, 100'den fazla ülkede 10 bini aşkın kullanıcıya ulaşıyoruz. 2026'da 2 milyon 700 bin ton satış ve 1 milyar 560 milyon dolar satış geliri seviyesine ulaşarak hem satış miktarında hem de satış gelirinde yeni bir tarihi rekor kıracağımızın müjdesini de sizlerle şimdiden paylaşmak isterim. Dünya bor tüketiminin 2023'te yaklaşık 3 milyon ton, 2024 yılında ise 4,1 milyon ton seviyesine ulaşması, sektörün önemini ve gelişme potansiyelini ortaya koymaktadır. 2024'te 1 milyar 320 milyon dolar olan satış gelirini elde ederek tüm zamanların en yüksek satış gelirine ulaşmıştık. 2025'te ise 2 milyon 425 bin ton satış gerçekleştirerek 1 milyar 260 milyon dolar satış geliri elde ettik ve dünya bor pazarındaki yüzde 61'lik pazar payımızla da liderliğimizi pekiştirdik."

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Aydin, küresel bor piyasasının sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde genişlemesini sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

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Eti Maden'in 3 yıllık döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Aydin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki 3 yıllık dönemde hedefimiz ise daha da yüksek. 2025'e göre miktar bazında yüzde 18 satış, gelir bazında yüzde 50'lik bir artışla 2029'da yaklaşık 2 milyon 865 bin ton satış ve 1,9 milyar dolar satış geliri hedefliyoruz. Ancak bizim hedefimiz yalnızca bor satışlarını artırmak değildir. Asıl hedefimiz Eti Maden'in gelir yapısını çeşitlendirmek ve bor dışındaki stratejik madencilik faaliyetlerinde de yeni gelir alanları oluşturmak. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yurt dışı madencilik faaliyetlerimizi artırarak Eti Maden'in toplam gelirlerini uzun vadede bugünkü seviyelerin çok daha üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Aydin, 2026'da hazine ve maliyeye aktarılacak temettülerin 20,2 milyar lira seviyesinde olmasını planladıklarına işaret ederek, "Eti Maden, yalnızca dünya bor pazarında lider bir kuruluş değil, aynı zamanda ülke ekonomisine güçlü ve doğrudan katkı sağlayan mali yapısı sağlam bir kamu kuruluşudur." değerlendirmesinde bulundu.

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Görüşmelerin ardından Eti Maden'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.