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Eylülde en yüksek aylık reel getiri DİBS'lerde oldu

08.10.2026 - 10:53 | Son Güncellenme:

#DİBS#BIST 100#Altın

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde eylülde en yüksek aylık reel getiri, yüzde 1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

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Eylülde en yüksek aylık reel getiri DİBSlerde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, eylülde aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,18, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,4 ile DİBS'te görüldü.

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Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 0,96 reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,44, avro yüzde 1,12, külçe altın yüzde 2,24 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,01 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,19 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Dolar yüzde 0,22, avro yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,02 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,79 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

Mevduat faizi (brüt), 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,11 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,9, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,29 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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6 aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,6, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,15 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

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Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,73 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

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YILLIKTA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,25, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,3 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 5,85, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,17 reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 2,8, dolar yüzde 7,58, avro yüzde 9,33 kaybettirdi.

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TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 3,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,32 reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 4,56, dolar yüzde 9,26 ve avro yüzde 10,97 kayba yol açtı.

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