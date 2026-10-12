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Fiyatlar düştü! Balık pazarları doldu

12.10.2026 - 16:36 | Son Güncellenme:

#Balık Fiyatları#Palamut#Somon

Balık tezgahlarında yaşanan bolluk fiyatlara yansıdı. Özellikle palamut fiyatlarındaki düşüş vatandaşları sevindirirken, hamsi ve somon fiyatları da merak ediliyor. İşte balık pazarlarında son durum…

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Fiyatlar düştü Balık pazarları doldu

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan balıkçı tezgahlarında 3 palamut 100 liradan, hamsinin kilogramı 100-150, istavrit 250, somon 300 ve mezgit kilogramı 150 liradan satılıyor.

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Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, sezonun bol ve bereketli geçtiğini belirterek, bu bolluğun devam etmesini diledi.

Özellikle palamutta bolluk yaşandığını dile getiren Örseloğlu, çinekop, sarıkanat ve istavrit gibi balıkların da bol miktarda avlandığını ifade etti.

Örseloğlu, belki de son 15 yılın en bereketli palamut sezonlarından birinin yaşandığını belirterek, "15 sene önce böyle bir palamutçuluk oldu. Şu anda aynı palamutçuluk yaşanıyor. İnşallah bunun devamı gelir. Vatandaş bol bol tüketsin." dedi.

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Sezonun nisana kadar bu şekilde sürmesini temenni eden Örseloğlu, hamside de bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını dile getirdi.

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MÜŞTERİLER FİYATLARDAN MEMNUN

Balık almak için Moloz mevkisine gelen veteriner hekim Selen Nur Küçük, palamudun Karadeniz'de mevsimsel göç hareketleriyle görülen bir balık türü olduğunu söyledi.

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Palamut bolluğunun avlanma koşulları ve ekolojik sistemle ilişkili olduğunu belirten Küçük, balığın omega-3 ve protein bakımından zengin olduğunu ifade etti.

Küçük, akşam yemeğinde palamut tüketeceklerini dile getirerek, "3 tanesi 100 liraya kadar düştü. Vatandaşların bu dönemi güzel değerlendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Pınar Özkan da arkadaşıyla balık almak için geldiklerini, fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. Özkan, aldıkları balıkları dondurucuda saklayarak kışlık hazırlık yapacaklarını kaydetti.

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