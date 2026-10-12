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Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar sürerken, toplu taşıma ücretlerine yapılan zamlar yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kent içi ulaşım tarifelerinde enflasyonun üzerinde gerçekleşen fiyat artışlarına dikkat çekerek yerel yönetimlerin zam kararlarına yönelik yeni bir yaklaşım üzerinde durduklarını belirtti.

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TOPLU TAŞIMA ZAMLARINA SINIR SİNYALİ

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyondaki düşüş eğilimine rağmen hizmet sektöründeki fiyat artışlarının önemli bir sorun olmaya devam ettiğini söyledi.

Özellikle belediyelerin belirlediği şehir içi ulaşım tarifelerinin dezenflasyon sürecini etkilediğine işaret eden Yılmaz, toplu taşıma ücretlerinde enflasyon oranının çok üzerinde artışlar yapılmaması gerektiğini vurguladı.

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Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında, “Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerin artışları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Sınır oluşturma yaklaşımımız var. Enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı.” ifadelerini kullandı.

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BELEDİYELERİN ZAM KARARLARINA YENİ DÜZENLEME Mİ GELİYOR?

Yılmaz’ın açıklamaları, belediyelerin toplu ulaşım ücretlerini belirlerken uyguladığı zam oranlarına yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceği şeklinde değerlendirildi.

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Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarının korunması hedeflenirken, özellikle kent içi ulaşım gibi geniş kesimleri doğrudan ilgilendiren hizmetlerde yüksek oranlı zamların sınırlandırılması gündeme geldi.

Ancak olası düzenlemenin kapsamı, uygulanacak sınır ve yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin henüz ayrıntı paylaşılmadı.

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

Toplu taşıma zamlarına ilişkin açıklamaların ardından İstanbul’daki ulaşım tarifeleri de yeniden gündeme geldi.

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Haberde aktarılan tarifeye göre İstanbul’da tam bilet ücreti 46,20 TL, öğrenci bileti 22,55 TL, 30 yaş üstü öğrenci bileti 41,58 TL, sosyal kart ücreti ise 33,08 TL olarak uygulanıyor.

Metrobüste ise yolculuk mesafesine göre değişen ücretler 33,08 TL’den başlayarak 68,59 TL’ye kadar yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamalarının ardından, toplu taşıma zamlarına yönelik nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu oldu.