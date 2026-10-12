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UzmanparaSon dakika...Vatandaşlık maaşında gelir sınırı belli oluyor! Emekliler yararlanacak mı? İşte tüm detaylar
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Son dakika...Vatandaşlık maaşında gelir sınırı belli oluyor! Emekliler yararlanacak mı? İşte tüm detaylar

12.10.2026 - 15:49 | Son Güncellenme:

#Vatandaşlık Maaşı#Gelir Sınırı#Ödeme Takvimi

Vatandaşlık maaşında milyonları ilgilendiren yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Emeklilerin de yararlanması beklenen destek için gelir sınırı ve ödeme takvimi şekilleniyor. Peki, kimler ne kadar destek alacak, ilk ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Dar gelirli milyonlarca haneyi ilgilendiren vatandaşlık maaşında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile ihtiyaç sahibi ailelerin temel giderlerinin karşılanması hedefleniyor. Gelir sınırından başvuru şartlarına, ödeme takviminden emeklilere sağlanacak desteğe kadar pek çok ayrıntı netleşmeyi bekliyor. Peki, vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, başvurular nasıl yapılacak ve ilk ödemeler ne zaman başlayacak? CNN Türk Muhabiri Melike Görür Demirkıran detayları anlattı.

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GELİR TAMAMLAYICI AİLE DESTEK SİSTEMİ

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ne ilişkin hazırlıklar hızlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenlemeyle, belirli bir gelir seviyesinin altında kalan hanelerin ekonomik açıdan desteklenmesi amaçlanıyor.

Yeni sistem kapsamında ailelerin yaşadıkları bölgeye ve ihtiyaçlarına göre farklı desteklerden yararlanması planlanıyor. Kira, gıda, elektrik ve doğalgaz giderlerinin karşılanmasına katkı sağlanması hedeflenirken, destek tutarlarının hanelerin ihtiyaç durumuna göre belirlenmesi öngörülüyor.

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VATANDAŞLIK MAAŞINDA YENİ AYRINTILAR

Hazırlıkları devam eden düzenlemenin yasalaşması için bütçe görüşmelerinin ardından yeni adımlar atılması bekleniyor. Ekim ayı sonunda yapılacak bütçe görüşmelerini takiben sistemin mali ve sosyal etkilerine ilişkin bir analiz gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Etki analizinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması öngörülüyor. Teklifin önce ilgili komisyonda, ardından TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

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Taslak çalışmada desteklerin kapsamı, gelir kriterleri ve ödeme yöntemlerine ilişkin ayrıntılar da şekillenmeye başladı. Ancak uygulamanın kesin şartları, yasal düzenleme ve ilgili kurumların açıklamalarıyla netlik kazanacak.

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KİMLERE VATANDAŞLIK MAAŞI VERİLECEK?

Vatandaşlık maaşından öncelikle dar gelirli ailelerin yararlanması hedefleniyor. Taslak çalışmaya göre, aylık hane geliri 23 bin 552 liranın altında olan ailelerin destek kapsamına alınması planlanıyor.

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Destek miktarının ise her haneye eşit olarak verilmesi yerine ailenin ekonomik koşullarına, yaşadığı bölgeye ve temel ihtiyaçlarına göre belirlenmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda büyükşehirlerde yaşayan dar gelirli ailelere kira desteğinin öncelikli olarak sağlanması, kış şartlarının ağır geçtiği soğuk illerde elektrik, doğalgaz ve ısınma yardımlarına ağırlık verilmesi planlanıyor. Kırsal bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi haneler için ise gıda desteklerinin öne çıkması bekleniyor.

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Öte yandan sistemin yalnızca çalışan dar gelirli ailelerle sınırlı kalmaması, gelir kriterlerini karşılayan emeklilerin de desteklerden yararlanabilmesi öngörülüyor. Böylece düşük gelirli emeklilerin kira, gıda ve enerji giderlerinin karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

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HEDEF 2,5 MİLYON HANE

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin ilk aşamada 2,5 milyon haneye ulaşması hedefleniyor. Düzenleme kapsamında 1,5 trilyon liralık bütçe öngörülürken, desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yeni bir ödeme mekanizması üzerinde de çalışılıyor.

Bu doğrultuda ödemelerin “vatandaşlık maaşı kartı” aracılığıyla yapılması seçenekler arasında bulunuyor. Başvuruların ise e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor.

Uygulamanın hayata geçirilmesinden önce pilot illerin belirlenmesi de gündemde. Pilot illerin 2026 yılı sonuna kadar netleştirilmesi hedeflenirken, sistemin işleyişine ilişkin ayrıntıların yapılacak çalışmaların ardından kesinleşmesi bekleniyor.

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İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Vatandaşlık maaşında en çok merak edilen konuların başında ödeme takvimi geliyor. Mevcut planlamaya göre Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin 2027 yılının ilk aylarında yürürlüğe girmesi ve ilk ödemelerin yılın ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Ancak ödemelerin hangi tarihte başlayacağı, ailelere ne kadar destek sağlanacağı ve başvuruların hangi şartlarla kabul edileceği henüz kesinleşmiş değil.

Bütçe görüşmelerinin ardından yapılacak etki analizi ve Meclis süreciyle birlikte vatandaşlık maaşının kapsamı ve ödeme takviminin netlik kazanması öngörülüyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde dar gelirli ailelerin yanı sıra şartları karşılayan emekliler de ihtiyaçlarına göre belirlenecek sosyal desteklerden yararlanabilecek.

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