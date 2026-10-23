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Fransa'yı terk etti! Türkiye'de kurduğu bahçe meyvesini verdi: "Çok araştırdım"

23.10.2026 - 14:24 | Son Güncellenme:

#Fransa#Samsun#Bahçe

Fransa'da çalışan eski fabrika işçisi memleketine dönüp kurduğu bahçede hangi ürünü yetiştireceği konusunda çok araştırma yaptı. Şimdi seçiminin meyvesini yiyor.

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Fransayı terk etti Türkiyede kurduğu bahçe meyvesini verdi: Çok araştırdım

Fransa'da bir fabrikada çalışan 54 yaşındaki Niyazi Küçük, 3 yıl önce memleketi Samsun'un Ladik ilçesine aronya bahçesi kurmaya karar verdi.

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Hobi olarak başladığı aronya yetiştiriciliğini 11 dekarlık bahçede üretime dönüştüren Küçük, bahçeye gelen müşterilerin alacakları meyveyi kendileri seçerek toplamasını istiyor.

Fransayı terk etti Türkiyede kurduğu bahçe meyvesini verdi: Çok araştırdım

Küçük, emekliliğine 1 yıl kaldığını, daha sonra tamamen memleketi Ladik'e taşınmayı planladığını söyledi.

Fransa'dan dönünce boş kalmamak için şimdiden hazırlık yaptığını dile getiren Küçük, "Ladik ilçesi yazları serin, kışın ise soğuk bir yer. Onun için burada ne yetiştirebilirim diye araştırma yaptım. Önce hünnap yetiştirmek istedim ama buraya uygun olmadığı için başaramadım. Sonra aronyanın insanlara faydalı olan bir meyve olduğunu öğrendim. İnsanların da faydalanması ve bitkinin yaşadığım yere uyum sağlaması için bahçeme aronya dikmeye karar verdim." dedi.

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"ÜLKEME FAYDALI OLAYIM İSTİYORUM"

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Küçük, 3 yıl önce diktiği fidelerin artık meyve vermeye başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu anda düşüncem insanların buraya gelip toplaması, yemesi, stres atması, toplayıp gitmesi. Yani müşterilerimiz gelsin, yesin, toplasın ve stres atsın istiyorum. Zaten aronya vitamin açısından içeriği zengin bir meyvedir. Sağlıklı bir şey olduğu için hem insanlar faydalansın hem kendim faydalanayım diye aronya diktim. Yıllardır Fransa'da çalıştıktan sonra biraz ülkeme çalışayım dedim."

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Fransayı terk etti Türkiyede kurduğu bahçe meyvesini verdi: Çok araştırdım

Şu anda hasat mevsimi olduğunu dile getiren Küçük, "Çok güzel ürünlerimiz var. Tam kıvamında yani, çok tatlı şu anda. Önceden alınıp yeniyordu ama insanın ağzına buruk geliyordu. Şu anda çok mükemmel, lezzetli." diye konuştu.

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Küçük, böyle bir bahçe kurduğu için kendisini eleştirenler olduğunu belirterek, "Bana diyorlar ki, 'Niye yatmıyorsun, gezmiyorsun?' Ben yatmayı, gezmeyi sevmiyorum, bahçeyle uğraşmayı istiyorum. Ülkeme faydalı olayım istiyorum." ifadelerini kullandı.

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