Adana'nın Feke ilçesinde bin 600 rakımlı sedir ormanlarında, yağışlı geçen sonbaharın ardından sedir mantarı bolluğu yaşanıyor. Son 10 yılın en bereketli sezonlarından birini geçiren bölgede vatandaşlar sabah ezanıyla birlikte ormanların yolunu tutarken, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen bu sezon günlük yaklaşık 30 ton mantar toplandığını kaydetti.

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Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde rağbet gören sedir mantarı, bölge halkının da önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Kilosu 250-300 TL arasında alıcı bulan mantar, bir ailenin çeyizinden çocukların okul harçlığına kadar birçok ihtiyaca katkı sağlıyor.

Feke'nin yüksek kesimlerindeki sedir ormanlarında mantar sezonuyla birlikte bölge halkı ellerinde çubuklarla ormana akın etti. Sabahın erken saatlerinde ellerine aldıkları tahta çubuklarla ormana çıkan vatandaşlar, sedir ağaçlarının altında mantar aradı. Topladıkları mantarların yeniden yetişebilmesi için köklerine zarar vermemeye özen gösteren bölge sakinleri, bu yıl son 10 yılın en verimli sezonlarından birini yaşadıklarını ifade etti.

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Uzayan hasat sezonunda Feke genelinde günlük yaklaşık 30 ton mantar toplandığı belirtilirken, kilosu 250-300 TL arasında alıcı bulan ürün, kırsal mahallelerde yaşayan ailelerin bütçesine katkı sağlıyor.

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BELEDİYE BAŞKANI CÖMERT ÖZEN DE İLÇE SAKİNLERİ İLE ORMANA ÇIKTI

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen de vatandaşlarla birlikte sedir ormanlarına çıkarak mantar topladı. Eşine çiçek yerine sedir mantarı hediye eden Özen, mantarın ilçe ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

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Feke ile Japonya arasındaki yaklaşık 12 bin kilometrelik mesafeye dikkat çeken Başkan Özen, "Güzel şirin Feke'mizden Türkiye'mize selamlar olsun. Doğanın ortasında, Feke ile Japonya arasındaki 12 bin kilometrelik yolculuğun hikayesini anlatacağız. Bölgemizde güçlü bir ekonomik değeri var. Eli öpülesi teyzelerimiz sabah ezan sesiyle ormana çıkıyorlar. Bu yıl ihracatta sıkıntı var ama Feke'nin mantarı Toroslar'dan Japonya'ya gidiyor. Günlük bu yıl Feke'de yaklaşık 30 ton civarında toplanıyor. Bereketli Çukurova'da bol bol tüketiliyor. İlçemizde hep birlikte hasadını yaptık" dedi.

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ÇEYİZİNİ MANTAR TOPLAYARAK HAZIRLADI

Yıllardır sedir mantarı toplayarak aile bütçesine katkı sağlayan Sendur Özen, mantarın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını, mantar toplayarak çeyizini ve takılarını aldığını belirterek, "Ben bu mantarla çeyizimi, takılarımı aldım. Bu Feke'nin bir geçim kaynağıdır. Bu yıl ihracata çok fazla girmedi ama her eve katkı sağladı. Çok lezzetli" diye konuştu.

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Adana'dan mantar toplamak için Feke'ye gelen Aydın Özen ise mantar toplamanın kendileri için hem spor hem de tatil olduğunu belirterek, doğayla iç içe vakit geçirdiklerini söyledi.

11 yaşındaki Azra Özen de tatil döneminde mantar toplayarak kendi okul harçlığını çıkardığını ifade etti.

İHRACATTA KAPALI MANTAR TERCİH EDİLİYOR

Mansurlu Mahallesi'nden mantar toplamak için sedir ormanlarına gelen Hakan Avli, bu yıl yaşanan bolluğun son 10 yıldır görülmediğini belirtti. Mantarın bölgeye özgü olduğunu ifade eden Avli, "Mansurlu Mahallesi'nden mantar avına geldik. Kısmetimiz güzel. Son 10 yılın ardından mantar bu yıl coştu. Bu mantar sedir ormanlarına, Feke'mize özel. Mansurlu bölgesindeki ormanlarda herkes mantar arıyor. Japonya'ya gidiyor. İlk çıktığında kilosu 750 liradan başladı, 250 liraya kadar düştü. Kapalı mantarlar ihraç ediliyor, açılan mantarlar ise ikinci kalite olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.