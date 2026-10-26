İstanbul'da riskli binalar tek tek yıkılıyor! Vali Yardımcısı Karabulut'tan açıklama

Bahçelievler Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Şirinevler Mahallesi'ndeki 6 bininci riskli yapının yıkımını gerçekleştirdi.

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Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, depreme dayanıklı konut inşa edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Karabulut, "Bahçelievler bu konuda İstanbul'un öncü ilçelerinden bir tanesi, hatta en öncüsüdür. Kentsel dönüşüm konusunda çok hızlı bir atılım gerçekleştirilmiştir ve bu aynı hızda devam ediyor. Ne kadar hızlı bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirirsek olası bir depremin etkilerini de minimize etmiş oluruz." dedi.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, 6 bin binanın toplamda 60 bin ila 80 bin bağımsız bölüme karşılık geldiğini belirterek, "İstanbul genelinde 'Yarısı Bizden' kampanyası çerçevesinde şu anda alınan desteğin yüzde 25'ini tek başına Bahçelievler ilçesi almış durumdadır. Bu, vatandaşlarımızın projenin arkasında durduğunun en önemli göstergesidir." diye konuştu.

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Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise 2019 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarla ilçedeki yaklaşık 200 bin vatandaşın güvenli evlere kavuşturulduğunu ifade etti.

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İlçedeki 21 bin 237 binanın yüzde 52'sinin 2000 yılı öncesinde inşa edildiğini aktaran Bahadır, şunları kaydetti:

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"Şu andaki bilimsel verilere göre depremin bir hekimce çaresi, ilacı, tedavisi yok. Bunun tek çaresi kentsel dönüşüm yapmak, binaları yıkıp yerine sağlam binalar inşa etmektir. Kentsel dönüşüm bir tercih değil, bir zorunluluktur. Depremin ne zaman geleceği belli değil, biz depremle yarışıyoruz. Amacımız insanımızı yaşatabilmek, tabut evlerden, mezar evlerden çıkarıp sağlam evlere aldırmaktır."

"İBB 10 BİN, BİZ 51 BİN BAĞIMSIZ BİRİM DÖNÜŞTÜRDÜK"

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kentsel dönüşüm verilerini eleştiren Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İBB 2002 yılından bu yana 10 bin bağımsız birim dönüştürürken, biz tek başımıza Bahçelievler'de 51 bin 221 bağımsız birimi yeniledik. Arada yaklaşık 5 kat fark var. Maalesef 14 bakanlıktan daha büyük bir imkana sahip olan İBB'nin İstanbul ölçeğinde ölçülebilir bir hizmetle buluşamadığını üzülerek görüyoruz. Şehrin kaynaklarını şeffaf bir şekilde vatandaşıyla buluşturan bir anlayışın olmaması İstanbul'a kaybettiriyor."

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"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında ilçeye 18 milyar lirayı aşkın destek sağlandığını belirten Bahadır, vatandaşlara uzlaşma çağrısında bulunarak, "Lütfen apartmanlarınızda birleşin ve uzlaşın. Vatandaşlarımız devletimizin verdiği taşınma parasını cebine koysun, belediye olarak eşyalarınızı biz ücretsiz taşıyalım." dedi.

Konuşmaların ardından Karabulut, Boztepe ve Bahadır, kentsel dönüşüm ekibi, müteahhitler ve hak sahibi vatandaşlarla birlikte sahnedeki butona basarak Şirinevler Mahallesi'ndeki 6 bininci bina ile beraberindeki 2 riskli yapının yıkımını resmen başlattı. Yıkım işlemi iş makinelerinin müdahalesiyle gerçekleştirildi.

İlçede dönüşümü hızlandırmak amacıyla 10 ayrı imar planı hayata geçirilirken, sadece 2026 yılının 9 ayında 1190 riskli binanın yıkıldığı ve 710 yeni yapı ruhsatı verildiği bildirildi. Sürecin şeffaf takibi için kurulan "dijital takip sistemi" sayesinde hak sahipleri ruhsat ve başvuru evrelerini internet üzerinden anlık izleyebilecek.