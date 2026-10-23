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Uzmanparaİstanbul’u bırakıp köyüne döndü: 1,3 milyon TL’lik destekle hayatı değişti
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İstanbul’u bırakıp köyüne döndü: 1,3 milyon TL’lik destekle hayatı değişti

23.10.2026 - 09:55 | Son Güncellenme:

#İstanbul#Tokat#Köye Dönüş

Yıllarca İstanbul’da çalıştıktan sonra memleketi Tokat’a dönen Bedri Şenol, devlet desteğiyle yeni bir traktör sahibi oldu. Aldığı 1 milyon 300 bin TL’lik kredi, köyüne dönmek isteyenlere de umut oldu.

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Uzun yıllar gurbette çalıştıktan sonra köyüne dönen vatandaş, ORKÖY'ün sağladığı kredi desteğiyle yeni bir traktör satın aldı. Köyündeki ormanda iş imkanı bulan Tokatlı Bedri Şenol'a sağlanan destek büyük şehirlerden köyüne dönmek isteyen arkadaşlarına da umut oldu.

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Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, ormanda mutlu şekilde çalışan vatandaşın görüntülerini "ORKÖY ile orman köylümüzün yanındayız" notuyla paylaştı.

İstanbul’u bırakıp köyüne döndü: 1,3 milyon TL’lik destekle hayatı değişti

ORMAN ÜRETİM İŞÇİLİĞİNE BAŞLADI

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğan Bedri Şenol, iş olanağı bulamayınca gurbete gitti. Uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra istediği şekilde kazanç elde edemeyince karar verip köyüne dönen Şenol, eski bir traktör satın alıp orman üretim işçiliğine başladı. Yetkililerden ORKÖY kredileri hakkında bilgi alan Şenol'un traktörünü yenilemek için yaptığı başvuru kabul edildi.

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Yüzde 20'si hibe 7 yıl faizsiz ödemeli 1 milyon 300 bin TL'lik krediyle yeni bir traktörün sahibi oldu. İş gücü artan Şenol, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Sağlanan destek benzer şekilde İstanbul'dan köyüne dönmek isteyenlere de örnek oldu.

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Yakınları, kendilerine de destek sağlanması halinde köylerine dönüp orman üretim işçisi olarak çalışmak istediklerini belirtti.

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KIRSALDAN GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada orman köylerinde sürdürülebilir yaşamı desteklemek ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla sağlanan ORKÖY (Orman Köy İlişkileri) desteklerinin kırsal kalkınmanın itici gücü olmaya devam ettiğine değinilerek, "Kırsal ekonomiyi güçlendirip yeni istihdam imkânları oluşturulmasıyla kırsaldan göçün önüne geçerek yerinde kalkınmanın sağlandığına işaret edildi.

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Tarım, hayvancılık, yenilenebilir enerji ve mikro işletme kredileriyle orman köylüsünün gelir seviyesinin arttığına işaret eden açıklamada, "Toprağına sahip çıkan, üreten ve ürettiğiyle güçlenen tüm orman köylülerimizin yanındayız. Birlikte daha güçlü, daha yeşil bir geleceğe" ifadelerine yer verildi.

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