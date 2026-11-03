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Keşm Adası gerginliği petrol fiyatlarını yükseltti

03.11.2026 - 09:36 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#Ham Petrol

ABD’nin İran’ın Keşm Adası’na saldırı düzenlediğine ilişkin haberlerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,99 artarak 105,81 dolara yükseldi. Diplomatik temaslar ise fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

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Keşm Adası gerginliği petrol fiyatlarını yükseltti

Dün 112,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 104,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,99 artışla 105,81 dolara yükseldi.

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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 97,38 dolar oldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na saldırı düzenlediğine ilişkin haberlerin bölgedeki askeri gerilimin yeniden tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırması etkili oldu.

ABD basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, İran’ın bölgede ABD ordusuna ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığını belirtti.

Yetkili buna karşılık ABD'nin, İran'ın Keşm Adası'nda karadan havaya füzenin ateşlendiği rampayı vurduğunu aktardı. Saldırının sınırlı boyutta olduğunu ifade eden yetkili, bunun savunma amaçlı yapıldığını savundu.

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İran, dün akşam saatlerinde ABD’ye ait 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

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Böylece pazartesi günü diplomatik çözüm umutlarıyla sert gerileyen petrol fiyatları, yeni saldırı haberlerinin ardından yeniden yükselişe geçti.

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Analistler, saldırı haberinin petrol fiyatlarına yeniden jeopolitik risk primi eklediğini ancak fiziki arzda veya enerji altyapısında yeni bir kesinti yaşanmadığı sürece yükselişin kalıcı olmayabileceğini değerlendiriyor.

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DİPLOMATİK TEMASLAR PETROL PİYASALARINDAKİ JEOPOLİTİK RİSKLERİ SINIRLIYOR

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la birtakım ilerlemeler kaydedildiğini ve müzakere yoluyla uzlaşmaya varılması ihtimali konusunda oldukça iyimser olduklarını söyledi.

Vance, İran'ın "daima biraz öngörülemez" olduğunu ileri sürerek, Trump'ın bu ülkeye karşı "askeri ve askeri olmayan seçenekleri" elinde bulundurduğunu belirtti.

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Katar basını ise ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakereler kapsamında Katarlı bir arabulucu heyetin yeniden İran’ın başkenti Tahran'a hareket ettiğini duyurdu.

Vance'in İran'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine ilişkin açıklamaları ve Katarlı arabulucuların Tahran'a yeniden hareket etmesi, askeri gerilime rağmen diplomatik çözüm umutlarını canlı tutarak petrol fiyatları üzerindeki jeopolitik risk baskısını sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,36 doların direnç, 104,74 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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