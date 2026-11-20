TCMB tarafından, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1965 iş yerinin yanıtlarından derlenen 2026 yılı güz dönemine ilişkin Yatırım Eğilimi İstatistikleri yayımlandı.

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Buna göre, imalat geneli ve üretimde çalışan sayısı esas alınarak belirlenen büyüklük gruplarında, 2026 yılında yapılan ve yılın son döneminde yapılması planlanan yatırımların bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmeler, bahar dönemine göre zayıflayarak devam etti.

Yıllara göre incelendiğinde, mevcut yıl yatırımlarının bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmelerin 2026 yılında da gerilediği görüldü.

İmalat sanayi genelinde, 2027 yılında yapılması öngörülen yatırımların 2026 yılına göre artacağı beklenirken, büyüklük gruplarına göre bakıldığında, üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan iş yerleri hariç diğer gruplarda, 2027 yılında yatırım harcamalarının artacağı öngörüldü.

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Yıllara göre incelendiğinde, önümüzdeki yıl yapılacağı öngörülen yatırımların mevcut yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmelerin 2026 yılında iyileştiği gözlendi.

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YATIRIMIN YAPISI

Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2026 yılında imalat sanayisi genelinde ve tüm büyüklük gruplarında yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu, bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izlediği görüldü.

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Mevcut yılda yapılmakta olan yatırımların amacı önceki dönem verileriyle karşılaştırıldığında, imalat genelinde yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesinin payı en yüksek seviyeye ulaştı.

2027 yılında da imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olacağı, bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği öngörüldü.

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Gelecek yıl yatırımların, çalışan sayısı 250 ile 499 arasında olan iş yerlerinde daha çok üretimde verimliliğin artırılması, diğer büyüklük gruplarında ise daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olacağı tahmin edildi.

2027'de yapılması öngörülen yatırımların amacı önceki dönem verileriyle karşılaştırıldığında, imalat genelinde yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesinin payının en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü.

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Yatırımları artıran unsurlar incelendiğinde, 2026 yılında imalat geneli için teknik faktörlerin yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu ve bu durumun 2027 yılında da devam edeceği belirlendi.

Üretimde çalışan sayısı 500 ve üzeri olan iş yerleri hariç diğer büyüklük gruplarında, talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu ve bu durumun 2027 yılında da devam edeceği görüldü.

Yıllara göre incelendiğinde, imalat genelinde teknik faktörlerin payının hem mevcut yılda yapılmakta olan hem de önümüzdeki yılda yapılması öngörülen yatırımlardaki artırıcı etkisinin talep faktörünün üzerine çıktığı gözlendi.