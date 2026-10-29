MKE, Ürdün'de mühimmat fabrikası kurdu! Uçak bombalarının dolum ve montajları da yapılacak

MKE'den yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisindeki üretim teknolojilerini ve bilgi birikimini dost ve müttefik ülkelere aktaran MKE, anahtar teslim tesis ve fabrika kurulumu projeleriyle ülkelerin yerel üretim altyapılarının geliştirilmesine katkı sağlıyor.

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Bu kapsamda MKE tarafından Ürdün'de kurulan Fişek Üretim Tesisi, 2024 yılından bu yana üretime devam ediyor.

TESİSİN DEVREYE ALINMASI İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ

Ülkedeki ikinci teknoloji transferi projesi kapsamında Orta ve Büyük Kalibre Mühimmat ile Uçak Bombası Dolum ve Montaj Tesisi'nin kurulumu tamamlandı. Tesisin devreye alınması için son aşamaya gelindi.

MKE, tamamlanan ve devam eden çalışmalarıyla 9 ülkede toplam 11 teknoloji transferi projesine imza attı.

Kurduğu tesislerde görev alacak personele üretim ve bakım-onarım eğitimlerinin yanı sıra teknik asistanlık hizmeti de sağlayan MKE, Ürdün'deki mevcut tesislere yönelik bakım sözleşmesi ve yeni ham madde üretim tesislerinin kurulumu için görüşmelerini sürdürüyor.

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MKE, GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE SOFEX 2026'DA YER ALDI

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Ürdün'ün Akabe kentinde 27-29 Ekim'de düzenlenen 15. Özel Operasyon Ekipmanları Fuarı ve Konferansı'na (SOFEX 2026) katılan MKE, silah sistemleri ve mühimmatlarının yanı sıra anahtar teslim fabrika kurulumu ve teknoloji transferi kabiliyetlerini uluslararası ziyaretçilere tanıttı.

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MKE, fuar kapsamında, MPT-76 MH Milli Piyade Tüfeği ve KN-12 Keskin Nişancı Tüfeği başta olmak üzere milli piyade tüfekleri, makineli tabancalar ve makineli tüfeklerden oluşan hafif silah ürün grubunu sergiledi.

MKE standında ayrıca farklı kalibrelerdeki fişekler, 25 milimetreden, 120 milimetreye kadar mühimmat maketleri ve MK82 uçak bombası yer aldı.

Fuar boyunca farklı ülkelerden üst düzey askeri heyetleri ve savunma sanayii temsilcilerini standında ağırlayan MKE, yeni ihracat fırsatlarını ve teknoloji transferine yönelik işbirliği imkanlarını değerlendirdi.