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Orman köylülerine gelirden pay verilecek! İşte destek şartları

03.11.2026 - 09:44 | Son Güncellenme:

#Orman Köylüsü#Destek#Nakdi Destek

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle orman köylülerine ayni veya nakdi destek sağlanmasının önü açıldı. Destekten yararlanmak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekecek.

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Orman köylülerine gelirden pay verilecek İşte destek şartları

Orman Genel Müdürlüğünün Ormancılık Faaliyetlerinde Vahidi Fiyatla Çalışan Orman Köylülerine Yapılacak Ayni Veya Nakdi Dağıtımın Uygulamasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yönetmelikle, ormancılık faaliyetlerinde çalışan orman köylülerinin yerinde kalkındırılmalarının desteklenmesi, kırsaldan şehre göçün önlenmesi, kırsala geri dönüşlerin teşvik edilmesi ve ormancılık faaliyetlerinde çalışacak iş gücü arz açığının giderilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, orman köylülerinden ormancılık faaliyetlerinde birim fiyatla çalışanlara kendi köyünün mülki hudutları içinde elde edilen oduna dayalı orman ürünlerinin satış gelirinden, üretim giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 10'una kadarı ayni veya nakdi olarak dağıtılacak.

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Orman köylülerinin hak sahibi olabilmesi için dağıtıma konu orman köyü nüfusuna kayıtlı olanların, söz konusu orman köyünde kesintisiz en az 1 yıl ikamet ettiğinin Genel Müdürlük bilgi sisteminden tespit edilerek, belgelendirilmesi gerekecek. Başka köy nüfusuna kayıtlı olup, dağıtıma konu orman köyünde kesintisiz olarak en az 3 yıldır ikamet eden ve ikamet şartlarını Genel Müdürlük bilgi sisteminden belgelendiren orman köylüleri de bu dağıtımdan faydalanabilecek. İkamet ettiği orman köyünün mülki hudutlarındaki ormancılık faaliyetlerinden en az birinde sözleşmeye veya şartnameye dayalı olarak kendi nam ve hesabına veya kooperatif ortağı olarak birim fiyatla çalıştığının ilgili kayıtlarda ve ödeme belgelerinde yer alması, dağıtıma konu cari yıl içinde orman suçu sebebiyle hakkında suç zaptı tanzim edilmemiş olması da gerekecek.

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DAĞITIM TUTARI AYLIK NET ASGARİ ÜCRETİ GEÇEMEYECEK

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Hak sahiplerine yapılacak dağıtım oranı ile ayni veya nakdi verilme şekli, Genel Müdürlükçe her yıl dağıtıma konu cari yıla ait bilançonun sonuçlanmasını müteakip Tarım ve Orman Bakanı "Olur"u alınarak belirlenecek ve işletme müdürlüğünce her bir orman köyü için dağıtım miktarları hesaplanacak.

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Belirlenen dağıtım miktarının yüzde 50'si, ilgili orman köyündeki hak sahipliği listesinde yer alanlara eşit olarak, kalan yüzde 50'si ise ilgili orman köyündeki aynı hak sahipliği listesinde yer alanlara, dağıtıma konu cari yılda ormancılık faaliyetlerinde kendi nam ve hesabına veya kooperatif ortağı olarak birim fiyatla yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenen hak ediş tutarları nispetinde hesaplanarak ödenecek ve toplam tutar belirlenecek. Belirlenen toplam tutarlar Genel Müdürlüğün döner sermaye bütçesinden, işletme müdürlüğünce kanuni kesintiler yapıldıktan sonra hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

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Dağıtımın hak sahiplerine ayni olarak yapılmasına karar verilmesi halinde, ihtiyaçlar Genel Müdürlüğün belirlediği çerçeve dahilinde işletme müdürlüğünce tespit edilecek ve ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınarak, hak sahiplerine dağıtılacak. Hak sahibine ayni olarak dağıtılacak araç gereç ve malzemelerin toplam bedeli, hak sahibi için hesaplanan nakdi dağıtım tutarından fazla olamayacak.

Her bir hak sahibine yapılacak ayni veya nakdi dağıtım tutarının yıllık toplam miktarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen aylık net asgari ücreti geçemeyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca dağıtıma konu cari yılda farklı tarihlerde birden fazla asgari ücret belirlenmesi durumunda, söz konusu aylık net asgari ücretlerin ortalaması alınacak.

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Yanık sahalardan elde edilen oduna dayalı orman ürünleri, gelir dağıtımına konu edilemeyecek.

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