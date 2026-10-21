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Petrol fiyatlarında Hürmüz gerilimi

21.10.2026 - 09:44 | Son Güncellenme:

#Brent Petrol#Petrol Fiyatları#Hürmüz Boğazı

Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim ve ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşün etkisiyle 110,34 dolara yükseldi.

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Petrol fiyatlarında Hürmüz gerilimi

Dün 111,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 108,79 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 110,34 dolara çıktı.

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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 99,25 dolar oldu.

İRAN'IN AÇIKLAMALARI PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Petrol fiyatlarının yükselişinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik şartlarından taviz vermeyeceği beklentisini güçlendiren açıklamalar, bölgede devam eden gerginlikler ve ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş etkili oldu.

Dün, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik girişimlere ilişkin haber akışı ve Katar ile Pakistan'ın taraflara uzlaşma önerisi sunduğunun bildirilmesiyle 105,95 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın açıklamalarının ardından yeniden yükselişe geçti.

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Kalibaf'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran tarafından sunulan şartları yerine getirmediği sürece Tahran'ın güvenini kazanamayacağını belirtmesi, boğazdaki petrol sevkiyatına ilişkin belirsizlikleri ve küresel arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

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Ülkesinin uzun yıllardır ABD'ye güven duymadığını vurgulayan Kalibaf, Washington yönetiminin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bu güvensizliği daha da artırdığını belirtti.

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai de zenginleştirilmiş nükleer maddelerin hiçbir koşulda İran dışına çıkarılmayacağını ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların kısa vadede çözülemeyeceğine ilişkin beklentileri güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

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Bunun yanı sıra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "bir süper tankerin" deniz mayınına çarptığını ve ardından patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

ABD'DE PETROL STOKLARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE AZALDI

Tankerin radar ve navigasyon sistemlerini kapatarak uyarıları dikkate almadığı ve Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "izin verilmeyen" rotadan geçmeye çalıştığı ifade edildi.

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Bu durum küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip boğazda taşımacılığın daha fazla aksayabileceğine yönelik kaygıları güçlendirerek fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 930 bin varil düştüğünü öngördü. Piyasa beklentisi stoklarda 1 milyon 300 bin varillik düşüş yaşanacağı yönündeydi.

Piyasada stokların beklenenden fazla azalması, petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdı. ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 114,95 doların direnç, 99,79 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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