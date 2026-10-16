Sahte indirimlere ceza yağdı! Ticaret Bakanlığı'ndan 249 milyon TL’yi aşan yaptırım

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla mevzuat düzenlemeleri ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden ve haksız rekabete yol açan reklamlar ile ticari uygulamalara yönelik inceleme ve denetimler gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Açıklamaya göre, yılın ilk 9 ayında 33 binin üzerinde başvurunun değerlendirilmesi ve Bakanlık tarafından resen başlatılan incelemeler sonucunda, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikteki reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında toplam 249 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Gerçeğe aykırı indirim kampanyaları, sosyal medya etkileyicilerinin mevzuata aykırı tanıtımları ve kuyumculuk sektöründeki sahte indirim vaatleri denetimlerin öne çıkan başlıkları oldu.

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Açıklamada, gelişen ticari hayat ve internet kullanımındaki artış doğrultusunda tüketicilere yönelik reklam ve ticari uygulamaların değişen niteliği dikkate alınarak Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde önemli düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren değişikliklerle hedefli reklamcılık, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla gerçekleştirilen tanıtımlar ve indirimli satış reklamları başta olmak üzere birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kurallar getirildiği ifade edildi.

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Reklam Kurulunun ekim ayı toplantısında öne çıkan konulardan birinin indirimli satış reklamları olduğu belirtilen açıklamada, koşullu satışların ve tüketiciler tarafından kolaylıkla erişilebilen sadakat kartı uygulamalarının indirimli satış mevzuatı kapsamına alınmasıyla birlikte reklam verenlerin yükümlülüklerinin Kurul tarafından titizlikle değerlendirildiği aktarıldı. Yapılan incelemelerde, kampanyalarda yüzde 75 gibi yüksek oranlarda gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerinde bulunulduğu, üzeri çizili fiyat olarak indirim başlangıç tarihinden önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmadığı ve kolay erişilebilir sadakat kartı programlarına ilişkin reklamlarda indirimli satış mevzuatındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği tespit edildi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen reklamlar hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

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Açıklamada ayrıca, Yönetmelik'in "Sosyal Medya Etkileyicileri Aracılığıyla Yapılan Reklamlar" başlıklı 23/A maddesi kapsamında sosyal medya etkileyicilerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerinin açıkça düzenlendiği belirtildi. Buna göre reklam verene ait mal veya hizmetin tanıtılması ya da reklam verene yönlendirme yapılması, maddi kazanç veya indirimli mal ve hizmet sağlanması ya da bir etkinliğe katılım karşılığında menfaat elde edilmesi gibi durumlarda paylaşımın reklam veya tanıtım olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından resen incelemeye alınan 32 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda, reklam veya tanıtım ifadelerinin kullanılması yükümlülüğünün ve Yönetmelik'te belirlenen diğer şartların yerine getirilmediği tespit edildi. Söz konusu reklamlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

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Mücevherat sektöründe yüksek oranlı indirim vaatleriyle yayımlanan reklamlar hakkında da Reklam Kurulu tarafından resen incelemeler başlatıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda indirimli satış reklamlarına ilişkin mevzuat hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen 9 firma hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

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Açıklamada, Ticaret Bakanlığının tüketicilerin haklarının korunması, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla denetim ve yaptırım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği bildirildi.