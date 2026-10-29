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Sanayide dijital ve yeşil dönüşüme yapay zeka desteği

29.10.2026 - 11:44 | Son Güncellenme:

#Dijital Dönüşüm#Yapay Zeka#Sanayi

Türkiye'de imalat sanayisinin yeşil ve dijital dönüşümü kapsamında belgelendirme sisteminin yapay zekayla geliştirilmesi, işletmelerin dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi ve dijital altyapıya erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

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Sanayide dijital ve yeşil dönüşüme yapay zeka desteği

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre imalat sanayisinde başta öncelikli sektörler olmak üzere tüm alanlarda "ikiz dönüşüm" olarak nitelendirilen yeşil ve dijital dönüşüme odaklanılacak.

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Bu kapsamda, rekabet gücünün ve verimliliğin artırılarak yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmesi hedefleniyor.

Kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları öncelikli sektörler arasında yer alıyor.

Sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm teknolojilerinin benimsenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için AR-GE faaliyetleri ve teknoloji transferi desteklenecek.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm programları çerçevesinde desteklenmesine karar verilen yatırımlar, tutarlarına göre öncelikli yatırımlar veya Stratejik Hamle Programı kapsamında yüksek yoğunluklu desteklerden yararlandırılacak.

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Emisyonlarını azalttığını ve enerji ile kaynak verimliliği sağladığını raporlayan tesislerin bunu gösterecek şekilde sertifikalandırılması planlanıyor. Sanayide yeşil dönüşümün belgelendirilmesinde kullanılan sistemin yapay zekayla geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

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İŞLETMELERİN YAPAY ZEKA ARAÇLARINA ERİŞİMİ DESTEKLENECEK

İmalat sanayisinde sektörel analizler yapılarak yapay zeka, büyük veri analitiği ve ileri otomasyon gibi dijital teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonu teşvik edilecek. Dijital Dönüşüm Programı kapsamında işletmelerin yatırımlarının desteklenmesi sürecek.

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Başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelere dijital olgunluk değerlendirme süreçleriyle ilgili danışmanlık sağlanacak.

Dijital Avrupa Programı kapsamında desteklenen "Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri"nin KOBİ'lere altyapı sağlaması, finansmana erişim, iş geliştirme danışmanlığı ve dijitalleşme alanlarında eğitimler vermesi planlanıyor.

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GO Dijital Cüzdan tarafından sağlanacak KOSGEB Yapay Zeka Kredi Programı ile Teknogirişim Rozeti sahibi işletmelerin yüksek performanslı işlem kaynağı, güvenli veri saklama ve yapay zeka araçlarına erişimi desteklenecek.

Model fabrikaların da dijital dönüşüme yönelik fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecek.

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YEŞİL DÖNÜŞÜMDE 165,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PLANI

Sanayinin yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK ve Dünya Bankası arasında hayata geçirilen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin toplam bütçesi 450 milyon dolar olarak belirlendi.

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Eylül 2026 itibarıyla Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında 139'u büyük ölçekli, 47'si KOBİ olmak üzere toplam 186 aktif başvuru bulunuyor. Bu başvuruların öngörülen toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 165,5 milyar liraya ulaştı.

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin güneş enerjisi yatırımları ile kaynak verimliliğini artırmaya, atık üretimini azaltmaya, suyun korunmasına ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin uygulanmasına yönelik çağrılara 3 bin 456 işletme başvurdu. Projesi kabul edilen 1987 işletmeye 6,9 milyar lira destek ödemesi yapıldı.

TÜBİTAK'ın Yeşil İnovasyon Teknoloji Yönderlik Desteği kapsamında 28 Eylül itibarıyla 1482 proje için destek kararı verilirken çözüm ortaklarına yaklaşık 231,7 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

Sanayide Yeşil Dönüşüm Desteği kapsamında 372 projeye destek kararı alınırken kabul edilen projeler için kuruluşlara yaklaşık 1,6 milyar lira ödendi. Sanayiye Yönelik AR-GE ve Yenilik Ağları (SAYEM) Yeşil Dönüşüm Desteği kapsamında ise 10 platform için destek kararı verildi, yaklaşık 203 milyon lira ödeme yapıldı.

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DİJİTAL DÖNÜŞÜME 21 MİLYAR LİRALIK BAŞVURU

Dijital Dönüşüm Programı'na eylül itibarıyla makine, otomotiv, tekstil, kimya, gıda ve elektronik sektörlerinden toplam 85 işletme başvurdu. Başvuruların toplam yatırım tutarı yaklaşık 21 milyar lira oldu.

KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamında ise 284 başvuruya ait 3,5 milyar lira değerindeki proje onaylandı. Bu kapsamda 139 işletme 1,4 milyar lira kredi kullandı.

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü tarafından geliştirilen DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ile Türkiye genelinde 1036 işletmenin dijital dönüşüm olgunluk seviyesi ölçüldü.

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