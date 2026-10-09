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Savunma sanayiinde yerlileştirme kritik malzemelere kadar planlanıyor

09.10.2026 - 13:34 | Son Güncellenme:

#SSB#Haluk Görgün#Savunma Sanayii

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma projelerinde yerlileştirme çalışmalarının özgün tasarımdan kritik malzemelerin üretimine kadar planlandığını belirtti. Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayii modeline uluslararası ilgi gösterildiğini ifade ederek kritik teknik bilgilerin paylaşılmasında güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

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Savunma sanayiinde yerlileştirme kritik malzemelere kadar planlanıyor

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün, Türk savunma sanayiinde teknolojik bağımsızlığı güçlendirmek amacıyla kritik sistem ve alt bileşenlerin yerli imkânlarla geliştirilmesine yönelik teknoloji yol haritalarının hazırlandığını bildirdi.

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Radyo D'ye verdiği röportajda yerlileştirme stratejileri ve teknoloji kazanım süreçlerini değerlendiren Görgün, Türkiye'nin kara, deniz, hava ve uzay alanlarında ihtiyaç duyduğu teknolojileri, tedarik kısıtlamalarına karşı dayanıklılığı artırmayı hedefleyen stratejik planlar çerçevesinde ele aldıklarını belirtti.

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KRİTİK MALZEMENİN ÜRETİMİNE KADAR TEKNOLOJİ YOL HARİTASI

Savunma sanayii projelerinde yerlileştirme faaliyetlerinin özgün tasarım aşamasında başladığını belirten Görgün, geliştirilecek sistemlerin alt bileşenlerinin de yerli üretim imkânları açısından değerlendirildiğini anlattı.

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Projelendirme sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarının ve teslimat takviminin gözetildiğini ifade eden Görgün, yerlileştirilmesi zaman alacak stratejik teknolojiler için de ayrı geliştirme süreçleri planlandığını kaydetti.

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Kritik malzemelerin sentezlenmesi ve üretilmesine kadar uzanan teknoloji yol haritalarının oluşturulduğunu belirten Görgün, çalışmaların yalnızca belirli ürün veya alt sistemlerle sınırlı tutulmadığını vurguladı.

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Savunma sistemlerinde kullanılan sensörler, algılayıcılar, eyleyiciler, mühimmatlar ve silah sistemlerinin de bu kapsamda değerlendirildiğini aktaran Görgün, teknoloji kazanımında ihtiyaç, katma değer, insan kaynağı ve altyapı kapasitesinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Görgün, yerlileştirme çalışmalarında herhangi bir alanın kapsam dışında bırakılmadığını, teknoloji alanlarının stratejik önceliklere göre ele alındığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİ MODELİNE ULUSLARARASI İLGİ

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Türk savunma sanayiinde yerlilik oranının son 20 yılda yüzde 20 seviyelerinden yüzde 83'e yükseldiğini belirten Görgün, bu gelişimin Türkiye'nin üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesine yönelik uluslararası ilgiyi artırdığını ifade etti.

Türkiye'nin yalnızca savunma sistemleri ve platformlarıyla değil, bu ürünleri geliştirmek için oluşturduğu üretim ve teknoloji kazanım modeliyle de ilgi gördüğünü vurgulayan Görgün, bazı ülkelerin Türkiye'nin savunma sanayiinde edindiği tecrübelerden yararlanmak istediğini kaydetti.

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Görgün, söz konusu ülkelerin benzer süreçleri daha kısa sürede tamamlamak amacıyla Türkiye ile bilgi birikimi paylaşımı ve ortak çalışmalar gerçekleştirmeye yönelik taleplerde bulunduğunu belirtti.

Savunma sanayii ekosisteminde dışa bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra tedarik zinciri dayanıklılığı, maliyet etkin üretim ve güvenilir satış sonrası destek kapasitesinin de öncelikli alanlar arasında bulunduğunu aktaran Görgün, Türk savunma sanayii şirketlerinin uluslararası rekabette daha uygun maliyetli, hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunmasının önemine dikkati çekti.

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TEKNOLOJİ KAZANIMI PROJE SÜREÇLERİNE ENTEGRE EDİLİYOR

Savunma Sanayii Başkanlığının teknoloji kazanım yaklaşımına ilişkin bilgi veren Görgün, yüklenici firmaların proje kapsamında belirlenen yerlileştirme ve teknoloji geliştirme hedeflerine yönelik çalışmalarının takip edildiğini belirtti.

Görgün, bu kapsamda firmaların kritik teknolojilere yatırım yapması ve ilgili teknolojilerin sonraki nesillerini geliştirmesi için sorumluluklar tanımlandığını, üniversitelerle iş birliğinin de teknoloji geliştirme süreçlerinde değerlendirildiğini anlattı.

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Savunma Sanayii Başkanlığının Teknoloji ve Ürün Kazanımı (TÜK) Yükümlülüğü uygulaması da yüklenicilerin teknoloji geliştirme, üretim, test, doğrulama ve altyapı faaliyetlerine katkı sağlamasını öngörüyor.

“AÇIK İSTİHBARATA ÇOK MAHAL VERMEDEN BAZI ŞEYLERİ PAYLAŞMAK LAZIM”

Savunma sanayiindeki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği teknolojik kabiliyetleri ve bu kabiliyetlerin sınırlarını öğrenmeye çalışan ülkelerin bulunduğuna dikkati çekti.

Savunma sistemlerine ilişkin bilgilerin paylaşılmasında millî güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Görgün, “Açık istihbarata çok mahal vermeden bazı şeyleri paylaşmak lazım.” dedi.

Özellikle savunma platformları ve mühimmatların menzil, uçuş süresi ve havada kalış süresi gibi teknik özelliklerinin gereğinden fazla açıklanmasını doğru bulmadığını ifade eden Görgün, bu bilgilerin farklı ülkeler tarafından sistemlerin kabiliyetlerini ve sınırlarını değerlendirmek amacıyla kullanılabileceğini belirtti.

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Savunma sistemlerinin nihai kullanıcı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini hatırlatan Görgün, teknik bilgilerin paylaşılmasında bu kurumların güvenlik gereksinimlerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Görgün, kamuoyunun bilgi edinme ihtiyacı ile kritik teknolojik kabiliyetlerin korunması arasında denge kurulmasının önemine işaret ederek savunma sanayii şirketlerinin yöneticileri ve basın mensuplarının bu konuda ortak sorumluluk taşıdığını ifade etti.

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