TSB: Sel sonrası bu hatayı yapmayın! Sigorta tazminatınızı etkileyebilir

Birlikten yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağış, sel ve su baskınları konut, iş yeri, araç ve sanayi tesislerinde önemli zararlara yol açabildiğinden​​​​​​​ hasar sonrasında can güvenliğinin korunması, zararların büyümesinin önlenmesi ve sigorta işlemlerinin doğru şekilde yürütülmesi için çeşitli hususlara dikkat edilmesi önem taşıyor.

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Su baskını yaşanan binalara, bodrum katlarına ve kapalı otoparklara güvenli olduklarından emin olmadan girilmemesi, elektrik tesisatının suyla temas etmesi durumunda elektrik düğmelerine, prizlere ve elektrikli cihazlara dokunulmaması gerekiyor. Elektrik ve doğal gaz tesisatlarının gerekli kontrollerinin yetkili kişilere yaptırılması, yetkili kurumların uyarılarının takip edilerek riskli alanlardan uzak durulması ve acil tehlike durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

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Konut, iş yeri veya araçlarda sel ve su baskını nedeniyle hasar oluşması halinde ilgili sigorta şirketi veya acenteyle iletişime geçilmesi, hasar ihbarında bulunularak dosyanın açılmasının sağlanması, poliçe numarası, hasarın gerçekleştiği adres ve hasarın niteliğinin paylaşılması, sigorta şirketinin yönlendirmelerinin takip edilmesi ve hasar dosyası numarasının saklanması adımlarının izlenmesi tavsiye ediliyor.

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Hasarın zamanında bildirilmesi, ekspertiz ve tazminat süreçlerinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlıyor. Poliçelerde belirtilen ihbar sürelerine dikkat edilmesi de önem taşıyor.

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HASAR, FOTOĞRAF VE VİDEOLARLA BELGELENMELİ, TESPİT TAMAMLANMADAN EŞYALAR ELDEN ÇIKARILMAMALI

Hasar tespitinin sağlıklı yapılabilmesi için güvenli koşullarda su basan alanların fotoğraf ve videolarının çekilmesi, zarar gören mobilya, beyaz eşya, elektronik cihaz ve diğer eşyaların belgelenmesi, iş yerlerinde zarar gören stok, makine, ekipman ve demirbaşların kayıt altına alınması gerekiyor. Mümkünse zarar gören eşyaların marka, model ve yaklaşık değerlerini içeren bir liste hazırlanması, varsa satın alma faturaları, servis kayıtları ve diğer belgelerin saklanması öneriliyor.

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Hasar tespiti tamamlanmadan zarar gören eşyaların mümkün olduğunca elden çıkarılmaması, zorunlu olarak uzaklaştırılması gereken malzemelerin ise önceden belgelenmesi gerekiyor.

HASARIN ARTMASINI ÖNLEMEK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI

Sigortalıların hasarın artmasını önlemek amacıyla makul ve güvenli tedbirleri almaları önem taşıyor.

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Güvenli olması halinde suyun tahliyesinin sağlanması, zarar görmemiş eşyaların güvenli alanlara taşınması, elektrikli cihazların kontrol edilmeden kullanılmaması ve daha büyük zararlara yol açabilecek tehlikelerin yetkili kişiler aracılığıyla giderilmesi gerekiyor. Temizlik, tahliye ve acil müdahale masraflarına ilişkin faturaların da saklanması gerektiği vurgulanıyor.

Acil ve zorunlu müdahaleler için eksperin gelmesinin beklenmemesi belirtilirken, kapsamlı onarım, tadilat veya zarar gören malzemelerin tamamen kaldırılması öncesinde mümkünse sigorta şirketiyle görüşülmesi isteniyor.

BİNAYI SİGORTALATMIŞ OLMAK, EVDEKİ BÜTÜN EŞYALARIN TEMİNAT ALTINDA OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Konut sigortasında sel ve su baskını teminatı bulunuyorsa poliçenin kapsamına göre bazı zararlar karşılanabiliyor. Bunlar duvar, zemin, kapı ve sabit tesisatlarda meydana gelen zararlar, parke, mutfak dolapları ve diğer sabit donanımlardaki hasarlar, mobilyalar, halılar ve beyaz eşyalar, elektronik cihazlar ve diğer sigortalı ev eşyaları olarak sıralanıyor.

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Bina ve eşya teminatları ayrı ayrı düzenlenebilirken yalnızca binayı sigortalatmış olmak, evdeki bütün eşyaların da teminat altında olduğu anlamına gelmiyor. Kiracılar da kendi eşyalarını sigortalatabiliyor. Binaya ve eşyalara ilişkin zararlar, ilgili poliçeler kapsamında ayrı ayrı değerlendiriliyor.

İş yeri sigortasında sel ve su baskını teminatı bulunuyorsa poliçe kapsamına göre iş yerinin binasında ve sabit tesisatında meydana gelen zararlar, ticari mallar ve stoklar, makine, ekipman ve üretim hatları, elektronik cihazlar ve demirbaşlar teminat kapsamında değerlendirilebiliyor.

Ayrıca işletmenin faaliyetinin durması nedeniyle oluşan gelir kayıpları, ilgili şartları sağlayan iş durması veya kar kaybı teminatı bulunması halinde karşılanabiliyor. İşletmelerin zarar gören stok ve makineleri ayrıntılı şekilde belgelemeleri, mümkünse envanter kayıtlarını ve faturalarını hazırlamaları önem taşıyor.

SUYA MARUZ KALAN MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI ZARARIN BÜYÜMESİNE NEDEN OLABİLİYOR

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Sel ve su baskını nedeniyle zarar gören araçlarda özellikle dikkatli olunması gerekiyor.

Suya maruz kalan motorun çalıştırılması, mevcut zararın daha da büyümesine neden olabiliyor.

Bu nedenle suya maruz kalan aracın kesinlikle çalıştırılmaması, hareket ettirilmeye veya motorunun yeniden çalıştırılmaya zorlanmaması, güvenli koşullarda aracın mevcut durumunun fotoğraflanması ve kasko sigortası mevcutsa sigorta şirketine hasar bildiriminde bulunulması önem taşıyor.

Aracın çekilmesi ve servise götürülmesi konusunda sigorta şirketinin yönlendirmelerinin takip edilmesi, can güvenliğini sağlamak ve zararın büyümesini önlemek için gerekli acil kurtarma ve koruma işlemleri dışında, sigorta şirketinin onayı ve gerekli incelemeler olmadan kapsamlı onarıma başlanmaması gerekiyor.

Elektrikli araçlarda batarya ve elektrik aksamına müdahale edilmemesi, aracın çalıştırılmaması veya şarja bağlanmaması gerekiyor. Sigorta şirketiyle iletişime geçilerek uygun çekici desteği talep edilmesi öneriliyor.

Sel ve su baskını zararları, ilgili teminatı içeren kasko poliçeleri kapsamında poliçe şartlarına göre karşılanabiliyor.

HASAR BİLDİRİMİNİN ARDINDAN EKSPER ATANARAK HASARIN NEDENİ, KAPSAMI VE TUTARI BELİRLENİYOR

Hasar bildiriminin ardından sigorta şirketi tarafından hasar dosyası açılıyor ve eksper atanarak hasarın nedeni, kapsamı ve tutarı belirleniyor. Eksper, hasarın niteliğine göre gerekli incelemeleri yaparak zarar gören kıymetleri değerlendiriyor.

Ödenecek tazminat belirlenirken poliçedeki teminatlar, sigorta bedelleri ve teminat limitleri, muafiyet ve diğer poliçe koşulları ile ekspertiz sonucunda belirlenen zarar tutarı dikkate alınıyor.

Her hasar, ilgili poliçenin koşullarına göre değerlendiriliyor. Bu nedenle poliçenin kapsamının kontrol edilmesi önem taşıyor.

ÖNCEDEN TEDBİR ALMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Sel ve su baskınlarının oluşturabileceği zararları azaltmak için önceden tedbir almak büyük önem taşıyor. Konut ve iş yerlerinde su baskını riskinin değerlendirilmesi, bodrum katlarında ve su baskını riski yüksek alanlarda değerli eşyaların ve kritik ekipmanların mümkünse yüksek seviyelerde bulundurulması öneriliyor.

Drenaj ve su tahliye sistemlerinin düzenli bakımının yaptırılması, meteorolojik uyarıların takip edilmesi, sigorta poliçesinin düzenli olarak gözden geçirilmesi, sel ve su baskını teminatının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Sigorta bedellerinin güncel değerleri yansıttığından emin olunması önem taşıyor.

Sigorta, afet sonrasında oluşan maddi kayıpların karşılanmasında önemli bir güvence sağlıyor. Ancak zararların azaltılması için afet öncesinde alınacak tedbirler de en az sigorta güvencesi kadar önemli.

Fotoğraf: İhsan Sercan Özkurnazlı