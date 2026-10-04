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UzmanparaSelçuk Bayraktar: En büyük 'Kızılelma' gençlerin insanlık yararına üretmesi
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Selçuk Bayraktar: En büyük 'Kızılelma' gençlerin insanlık yararına üretmesi

04.10.2026 - 16:15 | Son Güncellenme:

#Selçuk Bayraktar#TEKNOFEST#TEKNOFEST Güneydoğu

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milyonlarca gencin teknoloji yarışmalarına katılarak projelerini girişimlere dönüştürdüğünü belirterek, “En büyük Kızılelmamız, gençlerimizin ülkemizin tam bağımsızlığı ve insanlığın faydası için üretmesidir.” dedi.

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TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli kareler
TEKNOFEST Güneydoğu’dan objektiflere yansıyan renkli karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Selçuk Bayraktar, Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfının TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlediği KÜRE Konuşmaları'nın kapanış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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TEKNOFEST'in Şanlıurfa'ya çok yakıştığını ve alandaki coşkunun dikkati çekici olduğunu vurgulayan Bayraktar, etkinliğin asıl ruhunu çocukların ve yeni nesillerin oluşturduğunu söyledi.

Mega bir etkinlik olması sebebiyle yaşanan yoğunluğa rağmen alanın adeta bir "harikalar diyarına" dönüştüğünü ifade eden Bayraktar, "TEKNOFEST güncel katılımda rekor kıra kıra gidiyor. Gördüğümüz kadarıyla Şanlıurfa'da en güzel TEKNOFEST deneyimini yaşıyoruz. Emek veren tüm kurumlara ve arkadaşlara yürekten şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.

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"EN BÜYÜK 'KIZILELMA' GENÇLERİN İNSANLIK YARARINA ÜRETMESİ"

Selçuk Bayraktar, uzay çalışmalarına yönelik "Kızılelma" hedefinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, Kızılelma'nın "yaklaştıkça uzaklaşan bir mefkure" olduğunu dile getirdi.

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Bu vizyonun gençler tarafından benimsenmesinin önemine işaret eden Bayraktar, "Beni en çok mutlu eden şey, Kızılelma mefkuresinin memleketimizin faydasına, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılma adına gençlerimizin de Kızılelması olmasıdır. Milyonlarca gencimizin bu uğurda yarışmalara başvurması, bunları girişimlere dönüştürmesi ve bütün bunları dosdoğru bir düsturla insanlığın faydasına yapması olabilecek en büyük Kızılelmamızdır. Cenab-ı Mevla'ya şükürler olsun ki bunu takım arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. İnşallah bu deneyim tüm dost ve gönül coğrafyamızda da paylaşılmaya devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

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"AZERBAYCAN'DA TEKNOFEST KUŞAĞI YETİŞİYOR"

Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'daki yarışmaların bütün kategorilerinde Azerbaycan'dan yarışmacılar olmasının hatırlatılması üzerine, "Azerbaycan'da düzenlediğimiz TEKNOFEST de muazzamdı, harikaydı. Onu da hiç unutamadık. Bir anlamda ondan sonrasında Azerbaycan'da da TEKNOFEST kuşağının yetişmeye başladığını gördük." ifadelerini kullandı.

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Etkinliğe 97 ülkeden katılım sağlandığı bilgisini veren Bayraktar, gönül coğrafyasından gelen ilginin mutluluk verici olduğunu, Gaziantep'te olduğu gibi Şanlıurfa'dan da gelecek dönemde büyük şampiyonluklar beklediklerini dile getirdi.

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Bayraktar, Türkiye'nin kendi küresel konumlama sistemini kurma hedefine yönelik Fergani Uzay'ın çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu tür projelerin uzun soluklu bir maraton olduğunu vurguladı.

Baykar'ın 20 yılı aşkın sürede dünyanın en büyük SİHA üreticisi haline geldiğini, 40 ülkede faaliyet gösterip 7 ülkede tesis kurduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar uzun yıllar alan çalışmalar. Elbette biz en kısa zamanda buna varmaya çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yürüyüşümüzde düsturumuz, dosdoğru şekilde hedeflerimizi doğru takvimleyip, bunun dosdoğru şekilde iletişimini yapmak oldu. Uzun yıllar alacaktır. Birçok çözülmesi gereken mühendislik probleminden bahsediyoruz. İnanıyorum ki kararlılıkla, sebatla, azami gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır."

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"TERSİNE BEYİN GÖÇÜ BAŞLADI"

Milli Teknoloji Hamlesi ile gelecekte tersine beyin göçü yaşanıp yaşanmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Bayraktar, "Bu süreç başladı zaten. Şu anda binlerce akademisyenimizin, teknoloji insanımızın ve bilimsel camianın geri dönüşlerini görüyoruz. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum." dedi.

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Bayraktar, gençlere yönelik tavsiyesinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Hedeflerinizi yüksek tutun, asla aza razı olmayın. Bizler 'Acaba yapabilir miyiz?' kuşağıydık. Sizler, 'Yaptık mı dünyanın en iyisini yaparız' kuşağısınız. Sizlerden beklentimiz çok daha yüksek ki bu ateş sizin içinizde yanıyor. İnşallah bizlerin de vereceği destekle sizler tüm değerleriyle, kurumlarıyla yıkılmış dünyayı yeniden inşa edeceksiniz. Siz de bu çekirdek, bu inanç, bu gayret, bu mefkure var."

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