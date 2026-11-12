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UzmanparaSon dakika: Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte Merkez Bankası’nın son enflasyon tahminine göre maaş listesi
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Son dakika: Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte Merkez Bankası’nın son enflasyon tahminine göre maaş listesi

12.11.2026 - 12:28 | Son Güncellenme:

#Zam#Emekli Zammı#Memur Zammı

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine ilişkin beklentiler, memur ve emekli zammı için yeni zam senaryolarını gündeme taşıdı. Peki güncellenen bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Ekonomist Muhammet Bayram en düşük emekli maaşı için beklentiyi Milliyet.com.tr ile paylaştı. İşte memur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla beraber tüm detaylar…

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Son dakika: Emekli ve memur zammında yeni hesap İşte Merkez Bankası’nın son enflasyon tahminine göre maaş listesi

HABER MERKEZİ Türkiye’de milyonlarca çalışan ve emekli, yeni yılda maaşlarına yansıtılacak artış oranlarını merak ediyor. Ocak 2027 zammı için enflasyon verileri yakından takip edilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu da gündemin önemli başlıkları arasına girdi. Özellikle yıl sonu enflasyonunun hangi seviyede gerçekleşeceği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkının hesaplanmasında belirleyici olacak.

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MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası ağustos ayında yayımladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e yükseltmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu toplantısında bu tahminin yüzde 29,5’e çıkarıldığını açıkladı.

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu beklentilerindeki olası değişim, Ocak 2027’de uygulanacak emekli ve memur zamlarına ilişkin hesaplamaların yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29,5’e yükseltmesiyle emekli maaşı için uygulanacak olası zam oranı ortaya çıktı. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisinin yıl sonunda gerçekleşmesi senaryosunda emekli zammı yüzde 9,97 olacak.

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MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

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Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme hükümlerinin yanı sıra enflasyon farkı da belirleyici oluyor. 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı, temmuz-aralık dönemindeki kümülatif enflasyonun bu oranı aşması durumunda oluşuyor.

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Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 gerçekleşmesi senaryosunda, ikinci altı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 9,97 olarak hesaplanıyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2,78 oluyor.

Ocak 2027’de uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme artışının da eklenmesiyle toplam zam oranı yaklaşık yüzde 7,91’e ulaşıyor. Kesin oranlar, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

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Son dakika: Emekli ve memur zammında yeni hesap İşte Merkez Bankası’nın son enflasyon tahminine göre maaş listesi

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 9,97 oranındaki tahmini artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mevcut maaşları üzerinden hesaplanan yeni tutarlar şöyle:

Mevcut maaş

Yeni maaş

23.552 TL

25.900,13 TL

25.000 TL

27.492,50 TL

30.000 TL

32.991 TL

40.000 TL

43.988 TL

50.000 TL

54.985 TL

60.000 TL

65.982 TL

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 7,91 oranındaki tahmini artışa göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında oluşabilecek tutarlar şu şekilde:

Unvan

Mevcut maaş

Yeni maaş

Şube Müdürü (1/4)

107.110 TL

115.582,40 TL

Memur (9/1)

73.070 TL

78.849,84 TL

Uzman Öğretmen (1/4)

92.166 TL

99.456,33 TL

Öğretmen (1/4)

83.254 TL

89.839,39 TL

Başkomiser (3/1)

101.242 TL

109.250,24 TL

Polis Memuru (8/1)

92.618 TL

99.944,08 TL

Uzman Doktor (1/4)

170.730 TL

184.234,74 TL

Hemşire (5/1)

84.845 TL

91.556,24 TL

Mühendis (1/4)

109.185 TL

117.821,53 TL

Teknisyen (11/1)

75.877 TL

81.878,87 TL

Profesör (1/4)

153.208 TL

165.326,75 TL

Araştırma Görevlisi (7/1)

102.779 TL

110.908,82 TL

Vaiz (1/4)

86.983 TL

93.863,36 TL

En düşük memur maaşı

70.224 TL

75.778,72 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 35 BİN TL’YE ÇIKACAK MI?

Ocak zammına ilişkin en dikkat çekici değerlendirmelerden biri de en düşük emekli aylığı konusunda geldi.

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Ekonomist Muhammet Bayram, yeni yılda enflasyon artışına ek olarak emeklilerin gelirlerini destekleyecek bir düzenleme yapılabileceğini öngördü.

En düşük emekli aylığının yalnızca enflasyon artışıyla yaklaşık 26 bin TL seviyesine yükselebileceğini ifade eden Bayram, ek bir düzenlemeyle bu tutarın daha yukarı taşınabileceğini söyledi.

Bayram, “En düşük emekli maaşının 30 bin TL ile 35 bin TL arasında açıklanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu rakamların henüz resmi bir karar olmadığını vurgulamak gerekiyor. En düşük emekli aylığında enflasyon artışının üzerinde yapılabilecek bir düzenleme için ayrıca yasal adım atılması gerekiyor.

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TÜM EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Ekonomist Bayram, olası ek artışın yalnızca en düşük emekli aylığıyla sınırlı kalmayabileceğini savundu.

Önceki dönemlerden farklı olarak tüm emeklilerin gelirlerini destekleyen daha kapsamlı bir düzenleme beklediğini belirten Bayram, yaklaşık yüzde 10’luk enflasyon artışına ilave olarak 5 bin ila 10 bin TL arasında bir iyileştirme yapılabileceği görüşünü paylaştı.

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Bayram, “Sadece en düşük emekli maaşına değil, tüm emeklilerimize bu refah payının uygulanacağını düşünüyorum” dedi.

Bu beklentinin hayata geçmesi durumunda, en düşük emekli aylığının üzerinde maaş alan emekliler de ek artıştan yararlanabilecek.

Ancak tüm emeklilere sabit tutarlı bir artış yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Uygulanacak yöntem ve kapsam, alınabilecek resmî kararlara bağlı olacak.

EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜNDE GIDA VE KİRA ETKİSİ

Emeklilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik koşulları da değerlendiren Bayram, özellikle temel ihtiyaç harcamalarındaki fiyat artışlarının bütçeler üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Gıda, sağlık, kira ve ulaşımın emeklilerin harcamalarında önemli yer tuttuğunu belirten Bayram, bu kalemlerdeki fiyat artışlarının hissedilen enflasyonu yükselttiğine dikkat çekti.

Enerji maliyetleri ve küresel gelişmelerin de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu ifade eden Bayram, emeklilerin alım gücünün desteklenmesi amacıyla refah payı niteliğinde bir artış yapılmasını beklediğini dile getirdi.

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Bayram, böyle bir düzenlemenin emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirebileceğini değerlendirdi.

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