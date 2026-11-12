HABER MERKEZİ Türkiye’de milyonlarca çalışan ve emekli, yeni yılda maaşlarına yansıtılacak artış oranlarını merak ediyor. Ocak 2027 zammı için enflasyon verileri yakından takip edilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu da gündemin önemli başlıkları arasına girdi. Özellikle yıl sonu enflasyonunun hangi seviyede gerçekleşeceği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkının hesaplanmasında belirleyici olacak.

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MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası ağustos ayında yayımladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28’e yükseltmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu toplantısında bu tahminin yüzde 29,5’e çıkarıldığını açıkladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu beklentilerindeki olası değişim, Ocak 2027’de uygulanacak emekli ve memur zamlarına ilişkin hesaplamaların yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29,5’e yükseltmesiyle emekli maaşı için uygulanacak olası zam oranı ortaya çıktı. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisinin yıl sonunda gerçekleşmesi senaryosunda emekli zammı yüzde 9,97 olacak.

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MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

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Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme hükümlerinin yanı sıra enflasyon farkı da belirleyici oluyor. 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı, temmuz-aralık dönemindeki kümülatif enflasyonun bu oranı aşması durumunda oluşuyor.

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Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 gerçekleşmesi senaryosunda, ikinci altı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 9,97 olarak hesaplanıyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2,78 oluyor.

Ocak 2027’de uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme artışının da eklenmesiyle toplam zam oranı yaklaşık yüzde 7,91’e ulaşıyor. Kesin oranlar, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 9,97 oranındaki tahmini artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mevcut maaşları üzerinden hesaplanan yeni tutarlar şöyle:

Mevcut maaş Yeni maaş 23.552 TL 25.900,13 TL 25.000 TL 27.492,50 TL 30.000 TL 32.991 TL 40.000 TL 43.988 TL 50.000 TL 54.985 TL 60.000 TL 65.982 TL

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 7,91 oranındaki tahmini artışa göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında oluşabilecek tutarlar şu şekilde:

Unvan Mevcut maaş Yeni maaş Şube Müdürü (1/4) 107.110 TL 115.582,40 TL Memur (9/1) 73.070 TL 78.849,84 TL Uzman Öğretmen (1/4) 92.166 TL 99.456,33 TL Öğretmen (1/4) 83.254 TL 89.839,39 TL Başkomiser (3/1) 101.242 TL 109.250,24 TL Polis Memuru (8/1) 92.618 TL 99.944,08 TL Uzman Doktor (1/4) 170.730 TL 184.234,74 TL Hemşire (5/1) 84.845 TL 91.556,24 TL Mühendis (1/4) 109.185 TL 117.821,53 TL Teknisyen (11/1) 75.877 TL 81.878,87 TL Profesör (1/4) 153.208 TL 165.326,75 TL Araştırma Görevlisi (7/1) 102.779 TL 110.908,82 TL Vaiz (1/4) 86.983 TL 93.863,36 TL En düşük memur maaşı 70.224 TL 75.778,72 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 35 BİN TL’YE ÇIKACAK MI?

Ocak zammına ilişkin en dikkat çekici değerlendirmelerden biri de en düşük emekli aylığı konusunda geldi.

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Ekonomist Muhammet Bayram, yeni yılda enflasyon artışına ek olarak emeklilerin gelirlerini destekleyecek bir düzenleme yapılabileceğini öngördü.

En düşük emekli aylığının yalnızca enflasyon artışıyla yaklaşık 26 bin TL seviyesine yükselebileceğini ifade eden Bayram, ek bir düzenlemeyle bu tutarın daha yukarı taşınabileceğini söyledi.

Bayram, “En düşük emekli maaşının 30 bin TL ile 35 bin TL arasında açıklanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu rakamların henüz resmi bir karar olmadığını vurgulamak gerekiyor. En düşük emekli aylığında enflasyon artışının üzerinde yapılabilecek bir düzenleme için ayrıca yasal adım atılması gerekiyor.

TÜM EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Ekonomist Bayram, olası ek artışın yalnızca en düşük emekli aylığıyla sınırlı kalmayabileceğini savundu.

Önceki dönemlerden farklı olarak tüm emeklilerin gelirlerini destekleyen daha kapsamlı bir düzenleme beklediğini belirten Bayram, yaklaşık yüzde 10’luk enflasyon artışına ilave olarak 5 bin ila 10 bin TL arasında bir iyileştirme yapılabileceği görüşünü paylaştı.

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Bayram, “Sadece en düşük emekli maaşına değil, tüm emeklilerimize bu refah payının uygulanacağını düşünüyorum” dedi.

Bu beklentinin hayata geçmesi durumunda, en düşük emekli aylığının üzerinde maaş alan emekliler de ek artıştan yararlanabilecek.

Ancak tüm emeklilere sabit tutarlı bir artış yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Uygulanacak yöntem ve kapsam, alınabilecek resmî kararlara bağlı olacak.

EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜNDE GIDA VE KİRA ETKİSİ

Emeklilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik koşulları da değerlendiren Bayram, özellikle temel ihtiyaç harcamalarındaki fiyat artışlarının bütçeler üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Gıda, sağlık, kira ve ulaşımın emeklilerin harcamalarında önemli yer tuttuğunu belirten Bayram, bu kalemlerdeki fiyat artışlarının hissedilen enflasyonu yükselttiğine dikkat çekti.

Enerji maliyetleri ve küresel gelişmelerin de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu ifade eden Bayram, emeklilerin alım gücünün desteklenmesi amacıyla refah payı niteliğinde bir artış yapılmasını beklediğini dile getirdi.

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Bayram, böyle bir düzenlemenin emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirebileceğini değerlendirdi.