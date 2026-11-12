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İstanbul'a nefes aldıracak projeye 25 teklif!

12.11.2026 - 12:34 | Son Güncellenme:

#Demiryolu#Yavuz Sultan Selim Köprüsü#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin ihale sürecine ilişkin açıklamada bulundu. İhale süreci kapsamında ilk teklifleri dün aldıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “İhalede, Türkiye’den firmaların yanı sıra Çin ve İtalya’dan 4 yabancı firmanın da katılımıyla toplam 25 teklif aldık.” dedi.

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HABER MERKEZİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihale sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Projenin hayata geçirilmesi için önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirten Uraloğlu, ihaleye yerli ve yabancı firmaların ilgi gösterdiğini ifade etti.

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İHALEDE TOPLAM 25 TEKLİF ALINDI

Bakan Uraloğlu, projenin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımını kapsayan ihale süreci hakkında açıklamada bulunarak “İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projemizin ihalesi kapsamında ilk teklifleri dün aldık. İhalede, Türkiye’den firmaların yanı sıra Çin ve İtalya’dan 4 yabancı firmanın da katılımıyla toplam 25 teklif aldık” dedi.

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Projenin finansmanına ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, 6 uluslararası finans kuruluşuyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman konusunda mutabakata varıldığını hatırlattı. Uraloğlu, “6 uluslararası finans kuruluşu projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Çatalca güzergahını kapsayan projemiz, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak.” ifadelerini kullandı.

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İstanbula nefes aldıracak projeye 25 teklif

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125 KİLOMETRELİK ÇİFT HATLI DEMİRYOLU İNŞA EDİLECEK

Projenin teknik özelliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, ihale kapsamında 125 kilometrelik çift hatlı demiryolu inşa edileceğini belirtti. Uraloğlu, “Projemiz kapsamında 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü ve viyadük ile 59,1 kilometre uzunluğunda 44 tünel inşa edeceğiz.” dedi.

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Hattın Çatalca'da yapımı devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacağını ifade eden Uraloğlu, “Projemizle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlayacağız. Böylece hem yolcu taşımacılığında yeni bir ulaşım alternatifi sunacak hem de İstanbul'un demiryolu ağını güçlendireceğiz.” dedi.

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ORTA KORİDOR'UN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ ARTACAK

Bakan Uraloğlu, yeni demiryolu hattının Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığı açısından da stratejik önem taşıdığını belirterek, “Hattımızın 7 gün 24 saat demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray üzerindeki yük taşımacılığı baskısını azaltacağız. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini artırarak Türkiye'nin uluslararası lojistik ağındaki konumunu daha da güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngördüklerini de kaydetti.

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