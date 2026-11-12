HABER MERKEZİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu sunumunda para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Enflasyonun ana eğiliminde iyileşmenin belirginleştiğini söyleyen Karahan, buna rağmen ihtiyatlı duruşun korunacağını vurguladı. Enerji fiyatları, jeopolitik riskler, küresel tedarik zincirleri ve dış talep görünümünün enflasyon üzerinde etkili olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son Enflasyon Raporu’nu kamuoyuyla paylaşıyor. Sunumu gerçekleştiren TCMB Başkanı Fatih Karahan, son dönemde açıklanan verilerin enflasyonun ana eğiliminde iyileşmeye işaret ettiğini belirtti.

Karahan, enflasyon görünümündeki iyileşmeye rağmen para politikasında gevşek bir yaklaşım benimsenmeyeceğini ifade etti. Ara hedeflerle uyumlu bir dezenflasyon süreci için sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini söyledi.

“SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ”

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Karahan, enflasyonun kalıcı olarak gerilemesi için para politikasında ihtiyatlı yaklaşımın korunacağını belirtti. TCMB Başkanı, “Ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Karahan, rapor kapsamında yalnızca temel makroekonomik göstergelerin değil, son dönemde öne çıkan gelişmelerin ve tematik analizlerin de detaylı biçimde ele alındığını söyledi.

ENERJİ FİYATLARINDA YÜKSEK SEYİR SÜRÜYOR

Sunumun önemli başlıklarından biri enerji fiyatları oldu. Karahan, eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğalgaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandığını belirtti. ABD seçimleri sonrasında çatışmaların yeniden şiddetleneceği yönündeki beklentilerin zayıflamasıyla risk priminde gerileme yaşandığını, bunun da enerji fiyatlarına kısmen yansıdığını söyledi.

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Buna rağmen enerji fiyatlarının hem önceki Enflasyon Raporu döneminin hem de savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Karahan, enerji fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ve fiyatların hem yukarı hem aşağı yönlü riskler taşıdığını ifade etti.

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HÜRMÜZ BOĞAZI VE TİCARET ROTALARI MALİYETLERİ ARTIRDI

Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların da devam ettiğini belirten Karahan, özellikle eylül ayında Hürmüz Boğazı’na alternatif ticaret yollarındaki risklerin arttığını söyledi.

Alternatif rotaların uzaması ve sigorta maliyetlerindeki yükselişin navlun maliyetlerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekti.

Kasım ayında bazı maliyetlerde sınırlı gerileme görülmesine rağmen, alternatif güzergahların kapasite sınırları, bölgesel saldırı riski, yüksek lojistik giderleri ve azalan stokların enerji fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Bu gelişmelere bağlı olarak ithalat fiyatlarında enerji kaynaklı yüksek seyrin sürdüğünü ifade etti.

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KÜRESEL BÜYÜMEDE SAVAŞ ETKİSİ SINIRLI KALDI

Karahan, savaşın küresel büyüme üzerindeki etkisinin savaş bölgesi dışında görece sınırlı kaldığını söyledi. Bu noktada yapay zeka yatırımlarındaki artışın dikkat çekici bir destek unsuru olduğunu belirten Karahan, teknoloji yatırımlarının savaşın oluşturduğu negatif arz şokunun etkisini kısmen dengelediğini ifade etti.

Ülkelerin büyüme performanslarının, jeopolitik gelişmelerden ve teknoloji yatırımlarından etkilenme düzeylerine göre farklılaştığını kaydetti.

Türkiye açısından dış talep görünümüne de değinen Karahan, bölge ülkeleriyle güçlü ticari bağların olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Buna karşılık Türkiye’nin bazı önemli ticaret ortaklarında büyüme görünümünün görece iyileşmesinin olumlu bir etki yarattığını belirtti.

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TCMB Başkanı, dış talebin 2026 yılında zayıf seyredeceği, 2027 yılında ise sınırlı bir toparlanma göstereceği yönündeki öngörünün korunduğunu ifade etti.

KÜRESEL ENFLASYONDA RİSKLER DEVAM EDİYOR

Karahan, yüksek enerji fiyatlarının küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkeler arasında farklılaşma görülmesine rağmen manşet enflasyonun rapor döneminde artışını sürdürdüğünü belirten Karahan, kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki yükseliş eğiliminin de devam ettiğini ifade etti.

Çekirdek enflasyonun ise görece daha yatay seyrettiğini söyledi.

Buna rağmen ikincil etkiler nedeniyle küresel enflasyon görünümünün daha da bozulabileceğine dikkat çekti.

MERKEZ BANKALARI DAHA SIKI POLİTİKAYA YÖNELDİ

Karahan, birçok merkez bankasının enflasyon görünümündeki ve beklentilerdeki bozulmayı kontrol altında tutmak için savaş öncesine kıyasla daha sıkı bir para politikası duruşu benimsediğini söyledi.

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ABD ve Avrupa merkez bankalarının eylül ayında politika faizlerini artırdığını hatırlatan Karahan, bu bankaların beklenen faiz patikalarının da önceki rapor dönemine göre yukarı yönlü revize edildiğini belirtti.

Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek ve dalgalı seyrini koruduğunu ifade eden Karahan, bunun temel nedenleri arasında artan kamu borç stokları, jeopolitik belirsizlikler ve enflasyon beklentilerindeki bozulmayı gösterdi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN PORTFÖY ÇIKIŞI HIZLANDI

Karahan, küresel finansal piyasalar açısından risklerin arttığına da dikkat çekti. Jeopolitik gelişmeler, gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Eylül ayı itibarıyla gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışlarının yeniden hızlandığını söyledi.

TCMB’DEN İHTİYATLI DURUŞ MESAJI

Yılın son Enflasyon Raporu sunumunda verilen mesajlar, TCMB’nin para politikasında temkinli yaklaşımını sürdüreceğine işaret etti. Enflasyonun ana eğiliminde iyileşme görülmesine karşın enerji fiyatları, küresel enflasyon baskısı, jeopolitik riskler ve finansal piyasalardaki belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle sıkı para politikası duruşunun korunacağı belirtildi.

TCMB’nin önümüzdeki dönemde enflasyondaki gerilemenin kalıcı hale gelmesine ve ara hedeflerle uyumlu şekilde sürmesine odaklanacağı mesajı verildi.

Ekonomik aktivitede dengelenme sinyallerinin sürdüğünü belirten Karahan, ikinci çeyrekte büyümenin özellikle iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle ivme kaybettiğini ifade etti.

Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerde ise sektörler arasında farklılaşma görüldüğünü kaydeden Karahan, hizmet üretiminde artış yaşanırken sanayi üretiminin gerilediğini söyledi.

KAPASİTE KULLANIMI TARİHSEL ORTALAMANIN ALTINDA

Üretim tarafındaki gelişmelere de değinen Karahan, kapasite kullanım oranının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğine dikkat çekti. Mevcut verilerin talep koşullarının enflasyon üzerindeki baskıyı azaltıcı yönde hareket ettiğini gösterdiğini belirten Karahan, önümüzdeki dönemde de bu görünümün korunmasını beklediklerini ifade etti. Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin devam edeceği öngörüsünü paylaştı.

İHRACATTA OLUMLU PERFORMANS

Küresel ticaretteki zorluklara ve jeopolitik risklere rağmen ihracatın dirençli görünümünü koruduğunu söyleyen Karahan, ikinci ve üçüncü çeyrekte dış satım performansının olumlu seyrettiğini belirtti.

Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, ticaret yollarındaki sorunlar ve jeopolitik gelişmelerin dış ticaret üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğine işaret eden Karahan, buna rağmen ihracatın büyümeye destek veren unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Karahan, iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmesinde de manşet işsizlik oranının tek başına yeterli bir gösterge olmadığına dikkat çekti. İş gücü piyasasının, manşet işsizlik oranının işaret ettiğine kıyasla daha az sıkı olduğunu belirten Karahan, istihdam göstergelerinin bütüncül şekilde değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI

Enflasyon görünümüne ilişkin konuşan Karahan, dezenflasyon sürecinde arz yönlü gelişmelerin etkisinin öne çıktığını söyledi. Karahan, arz kaynaklı baskılar nedeniyle dezenflasyon sürecinin hız kestiğini belirtirken özellikle enerji fiyatlarının 2026 yılı boyunca enflasyonun seyrinde belirleyici unsurlardan biri haline geldiğini ifade etti.

Enerji dışındaki kalemlerde ise daha olumlu bir tablo bulunduğunu söyleyen Karahan, enerji kaynaklı baskılara rağmen diğer gruplardaki iyileşmenin devam ettiğini kaydetti.

ENERJİ FİYATLARI İÇİN "KALICILIK" UYARISI

TCMB Başkanı Karahan, enerji fiyatlarındaki yükselişin geçici olup olmayacağının enflasyon görünümü açısından kritik olduğunu vurguladı. Enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı hale gelmesi durumunda bunun diğer mal ve hizmet fiyatlarına yansıyabilecek dolaylı etkiler oluşturabileceğine dikkat çeken Karahan, bu risklerin göz ardı edilmediğini söyledi.

Merkez Bankasının arz şoklarının enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ettiğini belirten Karahan, fiyatlama davranışlarında oluşabilecek ikincil etkilerin de izlenmeye devam edeceğini ifade etti.

GIDA ENFLASYONUNDA GERİLEME VAR AMA OYNAKLIK SÜRÜYOR

Gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karahan, arz koşullarındaki iyileşmenin gıda enflasyonunda aşağı yönlü hareket sağladığını belirtti.

Ancak gıda fiyatlarındaki oynaklığın tamamen ortadan kalkmadığını söyleyen Karahan, bu kalemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü açısından yakından takip edilmeye devam edeceğini ifade etti.

TCMB'nin değerlendirmeleri, önümüzdeki dönemde iç talepteki dengelenmenin dezenflasyonu destekleyeceğine ancak özellikle enerji fiyatları ve arz kaynaklı gelişmelerin enflasyon üzerindeki riskleri canlı tutmaya devam edeceğine işaret ediyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını ancak mevcut görünümün para politikasında ihtiyatlı yaklaşımın sürdürülmesini gerektirdiğini söyledi. Karahan, enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası duruşunun korunduğunu vurguladı.

Finansal istikrarı desteklemek amacıyla ilave önlemler aldıklarını belirten Karahan, para politikası uygulamalarına ilişkin de bilgi verdi. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin toplam 400 baz puan gerilediğini açıklayan Karahan, finansal piyasalardaki gelişmelere karşı likidite araçlarının ve makroihtiyati çerçevenin aktif biçimde kullanıldığını ifade etti.

FONLARDAN ÇIKAN PARA MEVDUATA YÖNELDİ

Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan hareketliliğe değinen Karahan, fon piyasasındaki gelişmelerin ardından fonlardan gerçekleşen çıkışların büyük bölümünün mevduata yöneldiğini belirtti.

Finansal sistemdeki gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydeden Karahan, piyasalardaki likidite koşullarının yönetilmesi ve finansal istikrarın korunması amacıyla gerekli araçların devreye alındığını söyledi.

KREDİ BÜYÜMESİ YAVAŞLADI

Kredi piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karahan, son dönemde kredi büyümesinde yavaşlama yaşandığını bildirdi.

Toplam tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamasına yakın seviyelerde seyrettiğini belirten Karahan, özellikle bireysel kredilerdeki tahsili gecikmiş alacak verilerinin yakından izlendiğini ifade etti.

Bireysel kredi piyasasındaki gelişmelerin finansal istikrar açısından önem taşıdığına dikkat çeken Karahan, bu alandaki risklerin takip edilmeye devam edildiğini vurguladı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ OYNAKLIK REZERVLERE YANSIYOR

Karahan, Türkiye'nin rezerv görünümüne ilişkin değerlendirmesinde ise altın fiyatları ve küresel risk iştahındaki değişimlerin rezervlere yansıdığını söyledi.

Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ve yatırımcıların risk alma eğilimindeki değişimlerin rezerv göstergeleri üzerinde etkili olduğunu belirten Karahan, bu gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

TCMB YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ! 2026, 2027 VE 2028 BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son Enflasyon Raporu kapsamında enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Buna göre 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28'den yüzde 29,5'e çıkarıldı. 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin beklentiler de yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu sunumunda gelecek döneme ilişkin enflasyon tahminlerini güncelledi.

TCMB'nin yeni tahminlerine göre 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildi. Böylece yıl sonu için öngörülen enflasyon oranında 1,5 puanlık artışa gidildi.

2027 VE 2028 ENFLASYON TAHMİNLERİ DE YÜKSELDİ

Merkez Bankası, yalnızca 2026 yılına ilişkin beklentilerini değil, orta vadeli enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü revize etti.

Önceki raporda yüzde 15 olarak açıklanan 2027 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21'e çıkarıldı. 2028 yılına ilişkin tahmin ise yüzde 9'dan yüzde 13,5'e yükseltildi.

TCMB'NİN YENİ ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankasının önceki ve güncel tahminleri şöyle:

2026: Yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildi.

2027: Yüzde 15'ten yüzde 21'e yükseltildi.

2028: Yüzde 9'dan yüzde 13,5'e yükseltildi.