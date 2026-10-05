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UzmanparaEnflasyon rakamları belli oldu! Bakan Şimşek: 57 ay sonra bir ilk
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Enflasyon rakamları belli oldu! Bakan Şimşek: 57 ay sonra bir ilk

05.10.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

#TÜİK#Enflasyon#Kira

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

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Enflasyon rakamları belli oldu Bakan Şimşek: 57 ay sonra bir ilk

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti.

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TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %27,62 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62 artış, ulaştırmada %35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu.

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Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla, 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 133 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %29,00 ARTTI, AYLIK %2,01 ARTTI

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İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,80 artış olarak gerçekleşti.

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BAKAN ŞİMŞEK: 57 AY SONRA BİR İLK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30’un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor.

Eylül ayında gıda enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6 oldu. Kural bazlı düzenlemelerimizin de katkısıyla eğitim enflasyonu yıllık 17,5 puan düşerek yüzde 48,6 gerçekleşti.

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Geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu yüzde 41,3’e indi. Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor.

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Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalarımıza devam ediyoruz. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır."

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