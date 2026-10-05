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UzmanparaSon dakika: Emekliye zam için 3 aylık oran kesinleşti! Memur zammı için fark oluştu mu?
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Son dakika: Emekliye zam için 3 aylık oran kesinleşti! Memur zammı için fark oluştu mu?

05.10.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

Sümeyye Tuncer
#Memur Zammı#Emekli Zammı#Memur Maaşı

Emekli ve memur zammı için gözler eylül ayı enflasyon verisine çevrilmişti. Temmuz ve ağustos enflasyonu ile iki aylık kümülatif artış yüzde 3,65 olurken, eylül verisiyle 3 aylık oran da ortaya çıktı. Peki emekli ve memur maaşı için Ocak 2027 artışına ilişkin tabloyu netleştirecek yeni zam oranı ne kadar? İşte detaylar…

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren memur ve emekli zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon verilerinden biri bugün açıklandı. İşte 3 aylık kesinleşen emekliye zam oranı ve memur zammı için son rakamlar…

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EMEKLİ ZAMMI İÇİN KESİNLEŞEN 3 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıkladı. Enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 29,73 oldu.

Eylül enflasyonunun belli olmasıyla birlikte emekli zammı için kesinleşen 3 aylık zam oranı yüzde 5,57 oldu.

MEMUR ZAMMI İÇİN FARK OLUŞTU MU?

Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonu ile 3 aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,57 oldu. Böylece memur zammı için enflasyon farkı henüz oluşmadı.

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Memur ve memur emeklileri, 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme artışı aldı. Enflasyon farkının oluşabilmesi için temmuz-aralık dönemindeki kümülatif enflasyonun bu yüzde 7’lik oranı aşması gerekiyor. Eylül itibarıyla 3 aylık enflasyon yüzde 5,57’de kaldığı için söz konusu eşik henüz aşılmadı.

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Ekim, kasım ve aralık enflasyonu ile 6 aylık oran yüzde 7’yi aşarsa enflasyon farkı oluşacak. Bu farka 2027’nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5 toplu sözleşme artışı da uygulanacak ve Ocak 2027 memur zammı kesinleşecek.

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN HESAP NASIL YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2027’de 2026’nın ikinci altı ayında gerçekleşen enflasyon oranında artış alacak. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının ardından üç aylık kümülatif oran yüzde 5,57 seviyesine ulaştı.

Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla bu oran üç aylık hale geldi. Ancak kesin emekli zammı için ekim, kasım ve aralık enflasyonunun da açıklanması gerekecek. Aralık ayı verisinin ardından 2026’nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon kesinleşecek ve SSK ile Bağ-Kur kapsamında emekli maaşı için Ocak 2027 artış oranı belli olacak.

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 2026 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞI TABLOSU

UnvanDereceMaaş
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)1/4107.110 TL
Memur (Üniversite Mezunu)9/173.070 TL
Uzman Öğretmen1/492.166 TL
Öğretmen1/483.254 TL
Başkomiser3/1101.242 TL
Polis Memuru8/192.618 TL
Uzman Doktor1/4170.730 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu)5/184.845 TL
Mühendis1/4109.185 TL
Teknisyen (Lise Mezunu)11/175.877 TL
Profesör1/4153.208 TL
Araştırma Görevlisi7/1102.779 TL
Vaiz1/486.983 TL

 

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