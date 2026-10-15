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UzmanparaSon dakika...Selden çıkan otomobillerdeki tehlike! Uzmanlar uyardı: Aracınızı sakın çalıştırmayın
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Son dakika...Selden çıkan otomobillerdeki tehlike! Uzmanlar uyardı: Aracınızı sakın çalıştırmayın

15.10.2026 - 16:34 | Son Güncellenme:

Sümeyye Tuncer
#İstanbul#Sel#Hasar

İstanbul'daki sağanakta çok sayıda araç sular altında kaldı. Uzmanlar, selden çıkan araçlarda yapılacak tek bir hatanın motoru kullanılmaz hale getirebileceği konusunda uyardı. Üstelik asıl tehlike aylar sonra ortaya çıkabilir. Peki, araç sahipleri hangi hatalardan kaçınmalı? İşte kritik uyarılar…

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İstanbul'da etkili olan yoğun yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden olurken araç sahiplerini de zor durumda bıraktı. Sel sularına maruz kalan araçların yeniden kullanılıp kullanılamayacağı merak konusu oldu. Otomotiv Mühendisi Taner Akdemir, Milliyet.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, selde kalan araçların motorundan fren sistemine kadar birçok parçasının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

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SELDE KALAN ARACI SAKIN ÇALIŞTIRMAYIN

Sel suyuna maruz kalan araçlarda yapılabilecek en büyük hatalardan birinin motoru çalıştırmak olduğunu belirten Akdemir, suyun motora ulaşması halinde ciddi arızaların meydana gelebileceğini ifade etti. Akdemir, motor ve şanzıman yağlarının, frenlerin, direksiyon sisteminin ve elektrikli parçaların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hava filtresi, motor yağı, yağ filtresi ve polen filtresi gibi parçaların da suya maruz kalmaları halinde değiştirilmesi gerekebileceğini belirten Akdemir, kontroller tamamlanmadan araçların trafiğe çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

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Son dakika...Selden çıkan otomobillerdeki tehlike Uzmanlar uyardı: Aracınızı sakın çalıştırmayın

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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA TEHLİKE DAHA FARKLI

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Elektrikli araçların sel suyundan benzinli veya dizel araçlara göre daha fazla zarar görmediğini belirten Akdemir, ancak batarya nedeniyle farklı güvenlik risklerinin ortaya çıkabileceğine dikkati çekti.

Elektrikli ve hibrit araçlarda suyun yüksek gerilim bataryasına ulaşması halinde elektrik çarpması ve sonradan ortaya çıkabilecek yangın riskinin oluşabileceğini anlatan Akdemir, bu araçların kontrol edilmeden çalıştırılmaması ve şarj edilmemesi gerektiğini ifade etti. Akdemir, ilk anda herhangi bir arıza belirtisi görülmemesinin bataryanın güvenli olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

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TAMİR EDİLEN ARAÇ ESKİSİ GİBİ OLUR MU?

Sel hasarı gören araçların doğru şekilde onarılması halinde eski güvenlik ve performans seviyesine dönebileceğini belirten Akdemir, bunun her araç için geçerli olmadığını söyledi.

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Özellikle elektrik sistemleri ve bataryalarda meydana gelen ağır hasarların uzun vadede sorun yaratabileceğini ifade eden Akdemir, aracın güvenli olduğunun ancak gerekli teknik kontrollerle anlaşılabileceğini kaydetti.

Son dakika...Selden çıkan otomobillerdeki tehlike Uzmanlar uyardı: Aracınızı sakın çalıştırmayın

SELDE KALAN ARAÇLARDA GİZLİ TEHLİKE: ARIZALAR AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKABİLİR

Motor Mekanik Ustası Faruk Karakülah da araç sahiplerinin yapabileceği en büyük hatanın motoru yeniden çalıştırmak olduğunu vurgulayarak, elektrikli araçların da suya karşı belirli düzeyde korunduğunu ancak batarya ve elektrik sistemlerinde oluşabilecek hasarların kısa devre ve yangın riskine yol açabileceğini söyledi.

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Asıl tehlikenin onarım sonrasında da devam edebileceğine dikkat çeken Karakülah, bazı araçların tamir edilse bile elektronik aksamında, kablo bağlantılarında ve güvenlik donanımlarında zamanla arızalar ortaya çıkabileceğini belirtti. Bu nedenle aracın eski güvenlik seviyesine döneceğinin kesin olarak garanti edilemeyeceğini ifade etti.

İkinci el araç alacakları da uyaran Karakülah, özellikle halı altlarındaki anormal izler ve elektrik soketlerindeki oksitlenmenin gizli sel hasarına işaret edebileceğini belirterek, bu tür araçların deneyimli bir ekspertiz tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika...Selden çıkan otomobillerdeki tehlike Uzmanlar uyardı: Aracınızı sakın çalıştırmayın

MOTOR VE ELEKTRONİK TESİSAT SU ALDIYSA ARAÇ PERTE ÇIKABİLİR

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Motor Ustası Ali Kırtay ise motorun içine su girmesi ya da elektronik tesisatı ve sigorta sisteminin su alması durumunda, aracı tamir ettirmek yerine doğrudan perte ayırmanın daha doğru olacağını söyledi.

Selden etkilenen araçların koltuklarıyla ilgili de önemli bir uyarıda bulunan Kırtay, suya maruz kalan koltukların yalnızca kurutularak kullanılmaya devam edilmesinin yeterli olmayacağını belirtti. Kırtay, sel suyuna maruz kalan otomobil koltuklarının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak sadece kurutmanın çözüm olmayacağını ifade etti.

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Fotoğraflar:  İhsan Sercan Özkurnazlı

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