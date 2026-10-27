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Sürücülere kış öncesi araç bakımı uyarısı

27.10.2026 - 11:35 | Son Güncellenme:

#MASFED#Araç Bakımı#Kaza Riski

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız." dedi.

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Sürücülere kış öncesi araç bakımı uyarısı

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, yurdun büyük kesiminde yağmurun etkili olduğunu, sürücülerin de araçlarını şimdiden kış şartlarına hazırlamaları gerektiğini söyledi.

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Kışın şehir içi ve şehirler arası yolculukların güvenli ve rahat yapılabilmesi için bu bakımların önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, araçların mekanik açıdan kış koşullarına karşı hazır hale getirilmesi ve yakıt deposunun en az yarısının dolu tutulması gerektiğini ifade etti.

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"OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI KAZA RİSKİNİ YÜKSELTİYOR"

Erkoç, trafikteki araç sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Olumsuz hava koşulları kaza riskini yükseltiyor. Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız." diye konuştu.

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Araç camı, lambası ve aynasının önem taşıdığına işaret eden Erkoç, aracın üzerindeki kar ve buzun temizlenmesi, motoru çalıştırıldıktan sonra yüksek düzeyde görüş netliği sağlamak için camlardaki buğunun giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Erkoç, şunları kaydetti:

"Özellikle yağmurlu havalarda buğulanan camlar nedeniyle görüş sıkıntısı yaşanıyor. Kış mevsimi başlamadan önce araç lastiklerinin ve lastik basıncının sıklıkla kontrol edilmesi önem arz ediyor. Ayrıca lastiklerin yerinden oynamadığından emin olmak için her bir tekerleğin bijonunun sıkılığının iki kere kontrol edilmesi önemli bulunuyor."

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