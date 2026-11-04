TÜREB Başkanı Erden, 2027'nin rüzgar enerjisinde yatırım yılı olacağını belirtti

TÜREB tarafından İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin rüzgar enerjisi hedefleri, sektörün yatırım gündemi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik hazırlıklar ele alındı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Erden, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin geçen yıl 2 bin megavatı aşan yeni rüzgar enerjisi kurulumuyla Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını belirterek, işletmedeki rüzgar santrallerinin toplam mekanik kurulu gücünün 16 bin megavatı aştığını söyledi.

Türkiye'nin 2035'te rüzgar ve güneş enerjisinde toplam 120 bin megavat kurulu güç hedefini anımsatan Erden, bu hedef doğrultusunda rüzgar enerjisi yatırımlarının hayata geçirilmesinde şebeke, izin süreçleri ve finansmanın önemine işaret etti.

Erden, Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisinde yaklaşık 25 bin megavatlık proje stokuna sahip olduğunu belirterek, "Geliştirme sürecini pek çok projede tamamladık. Yatırım sürecine geçiyoruz. Şunu şimdiden söyleyebiliriz, 2026 ile geliştirme süreci çok büyük oranda ilerledi. 2027 itibarıyla Türkiye rüzgar için yatırım sürecine geçiyor. Dolayısıyla gelecek sene bu büyük dalganın nasıl finanse edileceği temel konumuz olacak." dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

DENİZ ÜSTÜ RÜZGARDA İLK 1000 MEGAVATLIK İHALE GELECEK YIL BEKLENİYOR

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik çalışmalarına devam ettiğini, ihale şartnamesinin yayımlanmasının ardından sürecin başlamasını beklediklerini dile getiren Erden, "Bakan Bey'in düğmeye basmasıyla 6 aylık bir süre öngörüyoruz. Gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda veya ikinci çeyreğin başında ihalenin 1000 megavat olarak, aday 4 sahadan biri olacak şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Haberin Devamı

TÜREB Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman da deniz üstü rüzgar enerjisi projelerine yönelik ihale şartnamesine ilişkin, "COP31 döneminde muhtemelen şartnamenin son halini açıklayacaklar. Bu son hali aslında yabancı yatırımcıların beklediği değişikliklerin bir bölümünü içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Yaman, COP31'in sağlayacağı uluslararası görünürlük ve şartnamede yapılan iyileştirmelerle bu alana yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin artmasını beklediklerini ifade ederek, "Yabancı yatırımcı ilgisi olmasa dahi yerli proje geliştiricilerimiz bu projelerin ihalesine girerek belirli aşamaya kadar geliştirme noktasında irade gösterecektir." dedi.

Haberin Devamı

TÜREB, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 kapsamında Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) işbirliğiyle 5 gün boyunca toplam 8 oturum ve etkinlik düzenleyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde 9 Kasım'da 10'dan fazla ülkeden bakan ve 250 davetlinin katılımıyla yapılması planlanan Bakanlar ve Yatırımcılar Toplantısı'nın ise uluslararası işbirlikleri açısından öne çıkan etkinliklerden biri olması bekleniyor.