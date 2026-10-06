Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye komşularına 9 ayda 20,9 milyar dolarlık ihracat yaptı
HaberlerUzmanpara

Türkiye komşularına 9 ayda 20,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

06.10.2026 - 11:35 | Son Güncellenme:

#İhracat#Türkiye#Ticaret

Türkiye'nin komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artarak 20,9 milyar doları buldu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye komşularına 9 ayda 20,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre ocak-eylül döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artarak 210 milyar 973 milyon dolara çıktı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Türkiye, ocak-eylül döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 20 milyar 931 milyon 878 bin dolarlık ihracat yaptı.

Bu tutar, 2025'in aynı döneminde 20 milyar 273 milyon 335 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 3,2 artış gösterdi.

Altında düşüşü frenleyen gelişme! Fed beklentisi değişti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında düşüşü frenleyen gelişme! Fed beklentisi değiştiHaberi Görüntüle

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 6,7 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 3,9 milyar dolarla Bulgaristan, 2,6 milyar dolarla Yunanistan ve 2,2 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Haberin Devamı

Ocak-eylül döneminde yıllık bazda en fazla ihracat artışı sağlanan ülkeler, yaklaşık yüzde 19,6 ile Gürcistan, yüzde 19 ile Suriye ve yüzde 16 ile Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı
Bakan Bayraktar'dan rekor açıklaması: Rüzgar ve güneş enerjisi kazandırdı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Bayraktar'dan rekor açıklaması: Rüzgar ve güneş enerjisi kazandırdıHaberi Görüntüle

KOMŞULARA EN FAZLA KİMYEVİ ÜRÜN SATILDI

Haberin Devamı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 3 milyar 890 milyon 577 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu sektörü, 2 milyar 152 milyon 861 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 631 milyon 681 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.

Haberin Devamı

İhracatın en az olduğu sektör ise 23 milyon 97 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" olarak kayıtlara geçti.

Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

Bakanlık gıda sahtekarlarına göz açtırmıyor! 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakanlık gıda sahtekarlarına göz açtırmıyor! 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Bakan Gürlekten fon soruşturması ve hakemler dosyasıyla ilgili açıklama
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması ve hakemler dosyasıyla ilgili açıklama
MHK soruşturmasında bilirkişi raporu ortaya çıktı
MHK soruşturmasında bilirkişi raporu ortaya çıktı!
16 firmadan 64 kilo altın almışlar Kuyumcukentte dev vurgun iddiası
16 firmadan 64 kilo altın almışlar! Kuyumcukent'te dev vurgun iddiası
2,5 yaşında kürdanlarla bu işe başladı, şimdi fabrikalar davet ediyor Otizmli Burakın sıra dışı yeteneği
2,5 yaşında kürdanlarla bu işe başladı, şimdi fabrikalar davet ediyor! Otizmli Burak'ın sıra dışı yeteneği
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkATATÜRK’ÜN İLK HEYKELİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinKılavuzu FETÖ olanın
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTaylor Swift’in gizemi çözüldü!
Eren Aka
Eren AkaGeçmiş sabırla ayağa kalkıyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaJohn Pawson’ın minimalizmi
İlgili Haberler
Naile Büşra Sarıgül’ün ölümünde 3 yıl sonra yeni gelişme Dosya yeniden açıldı
Naile Büşra Sarıgül’ün ölümünde 3 yıl sonra yeni gelişme! Dosya yeniden açıldı
72 yaşındaki adamın yalnızlık hikayesi: Tek yaşayan benim
72 yaşındaki adamın yalnızlık hikayesi: Tek yaşayan benim
Zincir, keser, sopa ve bıçak... İki ailenin meydan savaşı: Mangal yapıp bize gıcıklık veriyorlar
Zincir, keser, sopa ve bıçak... İki ailenin meydan savaşı: Mangal yapıp bize gıcıklık veriyorlar
Bakan Tekin: Türkiye, OECD ortalamasının üstüne çıktı
Bakan Tekin: Türkiye, OECD ortalamasının üstüne çıktı