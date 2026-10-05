Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaTürkiye'de yapay zeka kullanım oranı arttı! Yaşlılarda 3 katına çıktı
HaberlerUzmanpara

Türkiye'de yapay zeka kullanım oranı arttı! Yaşlılarda 3 katına çıktı

05.10.2026 - 12:16 | Son Güncellenme:

#Yapay Zeka#TÜİK#Türkiye

Türkiye’de yapay zeka kullanımı giderek yaygınlaşırken, 65-74 yaş grubunda yapay zeka kullananların oranının yalnızca bir yıl içinde üç katına çıkması dikkat çekti.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiyede yapay zeka kullanım oranı arttı Yaşlılarda 3 katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Yapay Zeka İstatistikleri 2026" bülteninden derlenen bilgilere göre, ülkede bilgisayar sistemlerinin metin, görüntü, ses gibi farklı büyük veri türlerini işleyerek, orijinal içerik oluşturmasına yarayan üretken yapay zekayı kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025'te yüzde 19,2 iken, bu yıl yüzde 37,6'ya yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yapay zeka kullanımı yaş gruplarına göre incelendiğinde, yaşlı bireylerin yapay zeka kullanım oranının bu yıl, geçen yıla göre büyük oranda arttığı görüldü. Bu doğrultuda, 65-74 yaş grubunda yapay zeka kullanımı geçen yıl yüzde 1,7 iken, bu yıl yüzde 5,1'e ulaştı. Böylece, bir yılda yapay zeka kullanan yaşlı nüfusun oranı, 3 katına çıkmış oldu.

Öte yandan, yaşlı erkek bireylerde yapay zeka kullanım oranı yüzde 2'den yüzde 5,3'e çıkarken, kadınlarda yüzde 1,2'den yüzde 4,9'a ulaştığı hesaplandı. Buna göre, yaşlı kadınlardaki yapay zeka kullanım oranı da bu yıl 2025'e göre 4 katına çıktı.

Haberin Devamı
4 büyükler yatırımcısını üzdü! Galatasaray ve Fenerbahçe'de dikkat çeken düşüş
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR4 büyükler yatırımcısını üzdü! Galatasaray ve Fenerbahçe'de dikkat çeken düşüşHaberi Görüntüle

GENÇLERİN YARISINDAN FAZLASI YAPAY ZEKA KULLANIYOR

Rakamlar, gençlerin büyük kısmının yapay zekayı gündelik hayatına entegre ettiğini de ortaya koydu.

Haberin Devamı

Verilere göre, 16-24 yaş aralığındaki bireylerin yapay zeka kullanım oranı 2025'te yüzde 39,4 iken, bu yıl yüzde 64,9'a çıktı.

Haberin Devamı

Öte yandan, 25-34 yaş grubunda ise bu teknolojinin kullanım oranı, aynı dönemlerde sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 55,7 olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

Yaş grupları ilerlediğinde bu teknolojinin kullanım oranı gerilerken, 35-44 yaş grubunda geçen yıl yüzde 15,5 olan yapay zeka kullanımı bu yıl yüzde 38,1'i buldu.

Ayrıca, 45-54 yaş grubunda aynı dönemlerde yapay zeka kullanım oranı yüzde 7,1'den yüzde 20,6'ya, 55-64 yaş aralığında da yüzde 3,1'den yüzde 10,6'ya çıktı.

Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına geriledi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Şimşek: Yıllık enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına gerilediHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Hakem Yasin Kolun MASAK raporu ortaya çıktı Hesabına 62.5 milyon TL yatırılmış
Hakem Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı! Hesabına 62.5 milyon TL yatırılmış
Emekli zammı için kesinleşen 3 aylık oran belli oldu
Emekli zammı için kesinleşen 3 aylık oran belli oldu!
Ölmek istemiyorum diyen Hamid Yorulmazın babasının ismini verdi Anne ve dayı gözaltında
'Ölmek istemiyorum' diyen Hamid Yorulmaz'ın babasının ismini verdi! Anne ve dayı gözaltında
Galatasarayda Leroy Saneye sürpriz talip Ocak ayı iddiası
Galatasaray'da Leroy Sane'ye sürpriz talip! Ocak ayı iddiası
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir“Gerçeklerin” işe yaramadığı dünya…
Tunca Bengin
Tunca Bengin‘Defolup gitti’ ama Irak’ın yakasından düştü mü?..
Cem Kılıç
Cem KılıçÇalışanın ücreti hakkında her şey
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerErdoğan’ın verdiği moral, Bahçeli’nin uyarısı
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşUzay yolu ve yeni gezegenler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalUlusların kaderini coğrafya değil tercihleri belirler
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesKalbin kuantum şifresi
Asu Maro
Asu MaroDünya yanarken iyi kalanlar için
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerTÜİK Yapay Zekâ 2026 Yılı İstatistikleri Ne Söylüyor?
İlgili Haberler
Deprem uzmanları konum verdi 5 ile 5.8 arası diyerek duyurdu: En beklenen bölge
Deprem uzmanları konum verdi! '5 ile 5.8 arası' diyerek duyurdu: En beklenen bölge
Niğde’de ölümden saniyelerle kurtuldu Çatıdan düşen kiremit yön değiştirdi
Niğde’de ölümden saniyelerle kurtuldu! Çatıdan düşen kiremit yön değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AileFeste katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AileFest'e katıldı
Bodrumda orman yangını Havadan karadan müdahale
Bodrum'da orman yangını! Havadan karadan müdahale