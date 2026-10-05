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Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına geriledi

05.10.2026 - 11:30 | Son Güncellenme:

#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Dezenflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında yıllık enflasyonun Kasım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30’un altına gerilediğine dikkat çekerek, gıda, eğitim ve kira enflasyonundaki düşüşü vurguladı.

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Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

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Eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, Kasım 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30 seviyesinin altına indi.

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YILLIK ENFLASYON 57 AY SONRA YÜZDE 30’UN ALTINDA

Enflasyondaki gerilemeye dikkati çeken Şimşek, dezenflasyon sürecinin ulaştırma hariç genele yayıldığını ifade etti.

Gıda enflasyonunun eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6’ya gerilediğini bildiren Şimşek, eğitim enflasyonundaki düşüşte ise kural bazlı düzenlemelerin etkili olduğunu belirtti. Eğitim enflasyonunun yıllık bazda 17,5 puan düşüşle yüzde 48,6 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

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Şimşek, kira enflasyonundaki gerilemeye de işaret ederek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan düşerek yüzde 41,3’e indiğini bildirdi. Öncü göstergelerin kira enflasyonundaki düşüşün devam edeceğine işaret ettiğini ifade etti.

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BENZİNDE EŞEL MOBİL UYGULAMASINDAN KADEMELİ ÇIKIŞ

Petrol fiyatlarındaki son yükselişin enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, mazotun ardından benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıldığını açıkladı.

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Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının hesaplamalarına atıfta bulunarak, savaşın yaşanmaması durumunda enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağının hesaplandığını aktardı.

Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikaların sürdürüleceğini belirten Şimşek, 2027 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonundaki ataletin azalmasının ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisinin zayıflamasının dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

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