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Uzmanpara4 büyükler yatırımcısını üzdü! Galatasaray ve Fenerbahçe'de dikkat çeken düşüş
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4 büyükler yatırımcısını üzdü! Galatasaray ve Fenerbahçe'de dikkat çeken düşüş

05.10.2026 - 11:45 | Son Güncellenme:

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Galatasaray

Borsa İstanbul’da işlem gören 4 spor şirketinin hisseleri yılın üçüncü çeyreğinde yatırımcısına kaybettirdi. Spor endeksi yüzde 18 geriledi. Peki kim ne kadar kaybettirdi? Piyasa değeri en yüksek kulüp hangisi? İşte rakamlar…

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4 büyükler yatırımcısını üzdü Galatasaray ve Fenerbahçede dikkat çeken düşüş

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri yılın üçüncü çeyreğinde yatırımcısına kaybettirirken, bu dönemde spor endeksi de yüzde 18 geriledi.

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Buna göre yılın üçüncü çeyreğinde yatırımcısına en fazla kaybettiren takım yüzde 22,5 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları oldu. Galatasaray'ı yüzde 21,3 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 12,1 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yüzde 4,8 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ takip etti.

Analistler, spor şirketlerinin Avrupa'daki performanslarının, sponsorluk anlaşmalarının ve Süper Lig'de aldıkları sonuçların hisse performansları üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

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YIL GENELİNDE DALGALI BİR SEYİR İZLEDİ

Spor şirketlerinin birinci ve ikinci çeyrekte sergiledikleri performanslara bakıldığında, birinci çeyrekte negatif, ikinci çeyrekte ise pozitif bir tablo ortaya çıktı. Spor endeksi yılın ilk çeyreğinde yüzde 16 değer kaybetti. Yılın ilk çeyreğinde Fenerbahçe hissesi yüzde 24,3, Trabzonspor hissesi yüzde 14, Beşiktaş hissesi yüzde 11, Galatasaray hissesi yüzde 9,5 geriledi.

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GALATASARAY HİSSESİ YÜZDE 9,5 GERİLEDİ

Spor endeksi ikinci çeyrekte ise yüzde 5,3 değer kazandı. Bu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 14,5, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 14,3 artarken, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 2,9, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

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EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, eylül ayını 14,6 milyar lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 10,7 milyar lirayla Galatasaray, 6,9 milyar lirayla Beşiktaş ve 6 milyar lirayla Trabzonspor izledi.

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Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketinin haziran ve eylül kapanış fiyatları, getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket Haziran kapanış fiyatı (TL) Eylül kapanış fiyatı (TL) Haziran sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri (TL)
Beşiktaş1,661,58-4,86.900.000.000
Trabzonspor0,910,80-12,16.000.000.000
Fenerbahçe2,962,33-21,314.600.000.000
Galatasaray1,020,79-22,510.700.000.000

 

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