Güne 385 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 383 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.715 dolar seviyesinde bulunuyor.
14 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
14.05.2020 09:09
Son güncelleme : 14.05.2020 09:37
Dün güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,1 lira
seviyesinde seyrediyordu. Bugün ise güne 385 liradan başlayan gram altın
şu dakikalarda 383 liradan alıcı buluyor.
Çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.715 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
0
En Düşük
0
18:056,9688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9637
18:057,5394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
18:05384,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,63
|Açılış
|: 384,61
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|KERVT
|4,00
|35.483.880
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,44
|354.264.359
|% 0,00
|
|LINK
|26,08
|2.819.947
|% 0,00
|
|HATEK
|10,58
|17.297.286
|% 0,00
|
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|KERVT
|4,00
|35.483.880
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,44
|354.264.359
|% 0,00
|
|LINK
|26,08
|2.819.947
|% 0,00
|
|HATEK
|10,58
|17.297.286
|% 0,00
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 0,00
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4758
|8,5183
|% -0,40
|
|Frank
|7,1322
|7,1752
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8493
|1,8586
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|0,15
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.516
|-2,80
|
|Tam
|2.544
|2.581
|-2,80
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-1,40
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,45
|29,45
|0,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57ECZYT
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 705, 746 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, VAKBN
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TOASO, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 608, 11 artarak (% 0.65 ) 93, 577
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, SODSN, EGCYH, SAFKR, TACTR, TKURU, IZTAR, KERVN, AYES, EMNIS