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14 Mayıs altın fiyatları ne kadar?

14.05.2020 09:09

Son güncelleme : 14.05.2020 09:37
Güne 385 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 383 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.715 dolar seviyesinde bulunuyor.



Dün güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,1 lira seviyesinde seyrediyordu. Bugün ise güne 385 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 383 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.715 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili  gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını  desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin  ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

 




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 0,15  
Altın Gr. 384 384 -0,98  
Cumhuriyet 2.472 2.516 -2,80  
Tam 2.544 2.581 -2,80  
Yarım 1.242 1.262 -1,40  
Çeyrek 621 631 -0,70  
Gümüş.Ons 15,51 15,55 -0,05  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 -0,02  
B. Petrol 29,45 29,45 0,26  
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