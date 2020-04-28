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15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı gerçekleştirildi

28.04.2020 16:58

Son güncelleme : 28.04.2020 17:13
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı" dedi.



AA

Bakan Albayrak'ın başkanlığında 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı video konferans ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bakan Albayrak, corona virüs (Kovid-19) salgınının  ekonomik etkileri kapsamında düzenledikleri Genişletilmiş Finansal İstikrar ve  Kalkınma Komitesi toplantısı çerçevesinde dijital ortamda da olsa bir araya  gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Albayrak, bugün Kovid-19 salgını sonrası ivedilikle devreye aldıkları  Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında gelinen noktayı  değerlendireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte piyasaların, sektörlerin beklentilerini  konuşacak ve yeniden 'adım adım işe dönüş' için yapmamız gerekenleri konuşacağız.  Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, kısa adı ile FİKKO, ekonomi ve finans  alanındaki tüm kurumlarımızın yer aldığı, sistematik toplantılarında finans  politikalarımızın belirlendiği ve uygulamaların takip edildiği en tepe mercidir.  Bugün de Kovid-19 gündemi sebebiyle ‘genişletilmiş’ bir formatta bu toplantıyı  düzenliyoruz."

Salgın ile mücadeleyi en yüksek kararlılık ile en erken başlatan  ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurgulayan Albayrak, "Tıpkı salgın ile  olduğu gibi, salgının ekonomik etkileri ile mücadelede de hızlı karar alarak  üretim gücümüzü ve istihdamımızı koruyacak adımlar attık. Tüm bu adımları ekonomi  dünyasından ve sektörlerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda belirledik.  İşte bu adımlarla bugüne kadar 200 milyar TL'lik bir finansmanı piyasalarımızın,  esnafımızın, iş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk." şeklinde  konuştu.

Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına bu krizde, bu salgında devlet ve  hükümet olarak iyi bir sınav verdiklerini belirterek, ilk günden itibaren sorunu  ciddiye aldıklarını, hiçbir olası sonucu göz ardı etmediklerini, toplumun tüm  kesimlerini kucaklayan adımlar attıklarını, vatandaşlarla, esnafla, iş  insanlarıyla doğrudan iletişim kanalları kurduklarını ve içe kapanmadıklarını  söyledi.

"HASAR, 1929 BUHRANINDAN DA BÜYÜK OLACAK"

Berat Albayrak, dünya ile istişareyi, tecrübe paylaşımını ihmal  etmediklerine işaret ederek, "Sağlık alanında ortaya koyduğumuz dayanışmanın  benzerini ekonomi alanında da ortaya koyduk. Özellikle G-20 çatısı altında, zor  durumdaki ülkelere destek sağlanmasının mutabakat metninde yer alması için  sorumluluk üstlendik." dedi.

Kovid-19 salgınının; küresel ekonomi ve ticarette kimsenin  beklemediği, sonuçlarının nereye ulaşacağını kestiremediği bir hasar bırakacağını  belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şurası kesin ki bu hasar, 1929 buhranından da büyük olacak. Çin'de 44  yıl aradan sonra çeyreklik bir küçülme tablosu beklenirken, ABD'de işini  kaybedenlerin sayısı 4 haftada 26 milyonu aştı. Türkiye olarak Kovid-19  salgınıyla, kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonomimizin bağışıklık  sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiğimiz dengelenme sürecinin  sonunda karşılaştık. Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde Ekonomik İstikrar  Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık."

Albayrak, bugün hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan şirketlere, esnafa ve  vatandaşlara destek olabildiklerini vurgulayarak, "Her talebe anında dönüş  yapıyor; ihtiyaç duyulan mekanizmaları devreye alabiliyoruz. Bugüne kadar 921 bin  751 esnafımızdan destek adımlarımıza talep geldi. 789 bin 232 esnafımızın  sürecini tamamladık. Desteklerini hesaplarına yatırdık. İşletmelerimizden ise  yaklaşık 148 bin 334 talep aldık, 126 bin 505 firmamıza finansman tahsisini  gerçekleştirdik. Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85  gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık." diye konuştu.

İş yapma ortamının büyük zarar gördüğü böyle bir dönemde, bu kadar  yüksek talebe kısa süre içerisinde bu oranda dönüş gerçekleştiren kamu  bankalarının sürecin "gizli kahramanları" arasında yer aldığını belirten  Albayrak, "Biz devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle milletimizin  yanında olacağız." dedi.

"TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİ BÜYÜK BİR TEVECCÜH OLUŞTURDU"

Hazine ve Maliye Bakanı  Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya  örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi  tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri  dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı. Bu sebeple sizlerle adım adım  işe dönüş açısından atmamız gereken adımları, almamız gereken tedbirleri,  özellikle istihdamın, iş gücü piyasamızın ayakta kalması, süreçten etkilenen  firmalarımızın ve sektörlerimizin süratle toparlanması için yapılması gerekenleri  konuşacağız. Bu süreçte Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal  dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı  büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara  yansıyacağına eminiz. Krizlerden hızlı çıkma refleksine ve tecrübesine sahip bir  ekonomimiz, yeni süreçlere ivedilikle adapte olmayı başaran bir iş dünyamız var."

Albayrak, ayakta tuttukları üretim gücü, krizlerden sonra hızlı  toparlanma reflekslerine sahip piyasalar ve sağlam ekonomik altyapı ile Kovid-19  sonrası için büyük bir potansiyelin olduğunu dile getirerek, "Türkiye'ye karşı  yükselen teveccühü de dikkate aldığımızda, bu potansiyel uzun yıllardır hayalini  kurduğumuz yüksek katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı ekonomi  modelini tam manasıyla hayata geçirebileceğimizi bize gösteriyor." diye konuştu.

Bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak,  "Milletimiz bizi izliyor. Bu tarihi kavşakta 'mış' gibi yapanları da, kafasını  kuma gömenleri, Türkiye'nin başarısından rahatsız olanları da not ediyor." dedi.

Bu arada, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bakan  Albayrak'ın yanı sıra katılan isimler şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu  Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu  Başkan Vekili Gülsüm Azeri, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan,  Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel  Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, TOBB Başkanı  Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski,  MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, DEİK Başkanı Nail Olpak, ASKON Başkanı Orhan  Aydın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş  Genel Başkanı Mahmut Arslan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken."




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