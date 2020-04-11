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2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı

11.04.2020 13:10

Son güncelleme : 11.04.2020 13:18
Türkiye`den bu yılın ocak-mart döneminde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirildi.



AA

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi 2020'nin ilk çeyreğinde 7 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarına bakıldığında, binek otomobil dış  satımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı  dönemine kıyasla yüzde 1,15 gerileme görüldü. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar  939 milyon 882 bin dolar olarak gerçekleşen binek otomobil ihracatı, 2 milyar 906  milyon 162 bin dolara geriledi.

Binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımının  yüzde 41,5'ini oluşturdu.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA'YA

Sektör, ocak-mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatını  Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım yaklaşık yüzde 4 artışla 396 milyon 613 bin  dolardan 412 milyon 213 bin dolara çıktı. 

İngiltere'ye dış satım yüzde 9,3 artışla 269 milyon 600 bin dolardan  294 milyon 673 bin dolara yükseldi. İhracatta üçüncü sırada yer alan İtalya'ya ise 272 milyon 327 bin  dolarlık dış satım yapıldı.

Sektör ayrıca İspanya'ya 254 milyon 400 bin, Almanya'ya 252 milyon 257  bin, Belçika'ya 149 milyon 850 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

MISIR'A İHRACATTA ÇARPICI ARTIŞ

Mısır'a geçen yılın ilk çeyreğinde 30 milyon 225 bin dolarlık binek  otomobil satan sektörün ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 215 artarak 95  milyon 255 bin dolara çıktı.

Sektörün ABD'ye ihracatı bu dönemde 57 milyon 152 bin dolardan yüzde  18,76'lık artışla 67 milyon 875 bin dolara yükseldi.

Romanya'ya dış satımda da yüzde 16'lık artış sağlandı. Romanya'ya  geçen yılın ilk çeyreğinde 36 milyon 121 bin dolarlık satış yapılmışken, bu yılın  aynı döneminde dış satım rakamı 41 milyon 890 bin dolar olarak kayıtlara geçti.






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