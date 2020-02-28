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2008`den bu yana böylesi görülmedi! Küresel piyasalar Koronavirüs nedeniyle kötü başladı

28.02.2020 13:20

Son güncelleme : 28.02.2020 13:22
Koronavirüsün hızla farklı ülkelere yayılması yatırımcıları huzursuz etti ve hisse senetleri piyasaları 2008 mali krizinden bu yana kötü haftasını yaşıyor. Dün ABD ve Avrupa hisse senetleri piyasalarında düşüşler yaşanmıştı. Bugün Japonya`da Nikkei 225 endeksi bugün 3,7 puan düştü, bir hafta içindeki kaybı ise yüzde 9`u buldu. İngiltere`de de piyasa güne düşüşle başladı ve düşüş sürüyor.



Dün ABD ve Avrupa hisse senetleri piyasalarında düşüşler yaşanmış, Dow Jones endeksi önceki güne göre 1200 puan gerilemişti.

Bu bu sabah açılan Asya piyasalarını da sarstı ve Japonya, Avustralya, Kore, Çin ve Hindistan piyasalarında büyük düşüşler yaşandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi bugün 3,7 puan düştü, bir hafta içindeki kaybı ise yüzde 9'u buldu.

Avustralya borsası günü yüzde 3,3'lük bir düşüşle kapattı, ve ASX200 endeksi bir hafta içinde yüzde on değer kaybetti. Bu 2008 mali krizinden bu yana Avustralya borsasında yaşanan en büyük kayıp oldu.

Hindistan'da Nifty 50 endeksi yüzde 3 düşüş gösterdi. Çin'deki Şanghay Birleşik Endeksi yüzde 3,7 düştü.

İngiltere'de de piyasa güne düşüşle başladı ve düşüş sürüyor. Açılıştan kısa süre sonra FTSE-100 endeksi 224 puan ya da yüzde 3,3'lük düşüşle 6,572'ye gerilemişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Uzmanlar İtalya'da ve diğer bazı ülkelerde ortaya çıkan yeni Koronavirüs vakalarının sayısının beklenmedik derecede yüksek oluşunun yarattığı kaygıların piyasalar üzerinde etkili olduğunu söylüyorlar.

Çin uzmanı ekonomist Iris Pang, Asya piyasalarının Covid-19 salgınına ilk tepkilerinin yavaş olduğunu, bunun Çin'le sınırlı bir sorun olduğunu düşündüklerini, fakat Güney Kore ve Japonya'daki vakaların artmasının endişeleri birden bire tırmandırdığını söylüyor.

ÇİN'DE HIZI KESİLEN HASTALIK BAŞKA ÜLKELERE SIÇRIYOR

Koronavirüslü vakaların ortaya çıktığı ülkelere yenileri ekleniyor. Hastalığın ortaya çıktığı ilk Sahra altı Afrika ülkesi Nijerya oldu. Nijerya yetkilileri kamuoyuna itidal çağrısı yaptı.

Yeni Zelanda yetkilileri, İran'dan dönen bir kişide Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Belarus, Hollanda ve Litvanya da birer vaka saptandığını açıklayarak virüsün yayıldığı Avrupa ülkelerine katıldılar.

Güney Kore'de ortaya çıkan 256 yeni vakayla toplam hasta sayısı 2 bine çıktı. Çin'de ise hastalığın yayılma hızı yavaşlamışa benziyor.

Yetkililer Çin'de çoğu Hubei eyaletinde olmak üzere 327 yeni vaka açıkladı. Bu son bir ay içinde görülen en düşük günlük yeni vaka sayısı oldu. Bir gün içinde hastalıktan ölenlerin sayısı ise 44 olarak bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü Kuzey Kore'ye, Covid-19 adı verilen koronavirüsle baş edebilmesi için yaptırımlarda muafiyet tanınarak tıbbi malzeme yollanacağını bildirdi.




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