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23 ülke için kötü Türkiye için iyi haber!

09.02.2020 16:09

Son güncelleme : 09.02.2020 17:42
Çin`in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800`ü aşarken alınan tebdirlerden dolayı ülkede hayat durma noktasına geldi. Bu krizin Çin ekonomisini nasıl etkileyeceği ve diğer ülkelere yansıması konusunda tartışmalar da sürüyor. Financial Times gazetesinin analizine göre Çin’deki ekonomik büyümenin yavaşlaması durumunda bundan bir çok ülke olumsuz etkilenirken bu kriz Türkiye’nin milli gelirine ise olumlu yansıyacak. Financial Times gazetesinin analizine göre Çin’deki ekonomik büyümenin yavaşlaması durumunda bundan bir çok ülke olumsuz etkilenirken bu kriz Türkiye’nin milli gelirine ise olumlu yansıyacak.



FT yazarı Rana Forohoor “Koronavirüs küresel büyümeyi vuracak” başlıklı bir analiz yazdı. Forohoor analizinde salgından Çin ekonomisinin nasıl etkileneceğini ve bunun diğer ülkelere olası yansımalarını değerlendirdi. Analizde “Çin’in yavaşlamasından en çok kim zarar görür?” başlıklı bir grafik de yer aldı.

Grafikte Çin ekonomisindeki büyümenin yüzde 1 yavaşlaması durumunda bunun diğer ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasını (GSYH) ne kadar etkileceğine yönelik tahminler bulunuyor. Buna göre grafikte bulunan 24 ülkeden 23’ünde gayri safi yurtiçi hasılasa düşerken sadece Türkiye’de artıyor. Çin ekonomisindeki yüzde 1’lik yavaşlama Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasını yüzde 0,05 arttıracak.

En çok zarar görecek ülkeler?

Gayri safi yurtiçi hasılası en fazla zarar görecek ülkelerinden başında yüzde 0,35 ile Güney Kore geliyor. Bu ülkeyi Kong-Kong, Tayland, Malezya ve Japonya takip ediyor. Tahmine göre gayri safi yurtiçi hasılası düşecek ülkeler areasında Rusya, Almanya, Kanada, Meksika, Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İngiltere ve Hindistan da yer alıyor.





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