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3 bankanın olağan genel kurul toplantıları yapıldı

13.06.2020 10:41

Son güncelleme : 13.06.2020 10:50
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank`ın Olağan Genel Kurul Toplantıları gerçekleştirildi.



AA

Türkiye Halk Bankasının (Halkbank) Yönetim Kurulu ve  Denetim Kurulu üyeleri belirlendi.

Halkbank'ın gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Osman Arslan, Kerem Alkin, Meltem Taylan Aydın ve Maksut Serim de 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Öte yandan, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Özcan'ın yerine, Ebubekir Şahin 3 yıl süreyle getirildi. Denetim Kurulu üyesi olarak Faruk Özçelik görevine devam ederken,  Yılmaz Çolak yine 3 yıl süreyle seçildi.

VAKIFBANK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VakıfBank'ın, gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı  Sonucu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Toplantı kapsamında  bankanın yönetim kurulu ve yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımları da  belirlendi. Buna göre, VakıfBank'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak Abdülkadir Aksu  seçildi. Bankanın Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Cemil Ragıp Ertem, Genel Müdürü  ise Abdi Serdar Üstünsalih oldu.

Söz konusu kararlar, oy birliği ile alındı.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN GÖREV DAĞILIMLARI

VakıfBank'ın yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımlarına ilişkin  yaptığı açıklama da KAP'ta yayımlandı.

Buna göre, bankanın denetim komitesine Serdar Tunçbilek ve Dilek  Yüksel seçildi. Kredi komitesine Abdi Serdar Üstünsalih doğal üye, Serdar Tunçbilek ve  Şahin Uğur asil üye, Adnan Ertem ve Dilek Yüksel de yedek üye olarak belirlendi.

Kurumsal yönetim komitesine Dilek Yüksel, Hamza Yerlikaya ve Sadık  Yakut, ayrıca Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Ali Tahan  ile Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Korhan Turgut üye olarak atandı.

Ücretlendirme Komitesine ise Abdülkadir Aksu ve Adnan Ertem'in üye  olarak seçilmesine karar verildi.

ZİRAAT BANKASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

T.C Ziraat Bankası Anonim Şirketi (Ziraat Bankası) Olağan Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere  toplandı.

Ziraat Bankasının, gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Toplantı kapsamında bankanın yönetim kurulu ve yönetim kurulu  komitelerinin görev dağılımları da belirlendi.

Buna göre, Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr. Ahmet Genç, Hüseyin Aydın,  Feyzi Çutur, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Mahmut Kaçar, Serruh Kaleli, Yusuf Bilmez ve  Faruk Çelik'in görevlerine devam etmelerine, Yusuf Dağcan'ın yerine ise Veysi  Kaynak'ın üç yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine oy birliğiyle karar  verildi.

Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Fatih Mehmet Doğan'ın Denetim Kurulu  üyeliklerindeki görevlerine devam etmeleri karalaştırıldı.




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