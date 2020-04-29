Merkez Bankası, 1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 4. tertip 10 TL banknotlar 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceğini açıkladı.
4 Mayıs`ta tedavülde! 10 TL banknotlar...
29.04.2020 10:39
Son güncelleme : 29.04.2020 10:39
İHA
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 4. tertip 10 TL
banknotlar 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceği belirtilerek, "Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu 1., 2. ve 3. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, 4. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1., 2. ve 3. tertipleriyle tamamen aynıdır. 1., 2., 3. ve 4. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; 4. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır." denildi.
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