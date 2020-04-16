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647 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

16.04.2020 08:55

Son güncelleme : 16.04.2020 08:55
Dahilde işleme rejimi kapsamında martta 647 firma için izin belgesi düzenlendi.



AA

Ticaret Bakanlığı'nın mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi  satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma  talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belge listeleri Resmi  Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 647 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken,  4 hariçte işleme izin, 9 yurt içi satış ve teslim, 73 vergi, resim ve harç  istisnası belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin  belgesi sayısı ise 14 olarak gerçekleşti.





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