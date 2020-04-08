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`70 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüşüyor`

08.04.2020 13:54

Son güncelleme : 08.04.2020 13:54
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini bildirdi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Akkuyu NGS'nin inşaat çalışmalarına  ilişkin paylaşımda bulundu.

Büyük hayallerin, tamamlanacak hikayelerin ve millete verilen sözlerin  olduğuna işaret eden Albayrak, "70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz  gerçeğe  dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri  atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz."  değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, bir diğer paylaşımında ise Kovid-19 salgınının  üstesinden gelineceğini aktararak, "Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta  tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak  yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla  çalışacağız." ifadesini kullandı.






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