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AB 10 üyesine karşı hukuki süreç başlattı

03.07.2020 11:38

Son güncelleme : 03.07.2020 11:43
Avrupa Birliği (AB), yolcu haklarına yönelik kurallara uymadıkları gerekçesiyle üyesi olan 10 ülkeye karşı hukuki süreç başlattı.



AA

AB Komisyonu, Fransa, İtalya, Yunanistan, Polonya, Güney Kıbrıs Rum  Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Portekiz, Slovakya, Litvanya ve Çekya'ya birlik  kurallarını ihlal ettikleri için resmi tebligat gönderildiğini açıkladı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'da pek çok seyahatin  iptal edildiği anımsatılan açıklamada, krize rağmen mevcut tüketici haklarının  geçerliliğini koruduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu 10 ülkede iptal edilen seyahatlerde para iadesi  yerine kupon verildiği ya da geri ödemelerin 14 gün içerisinde yapılmadığı  belirtildi.

Bu ülkelerdeki tüketici ve yolcu haklarına ilişkin ulusal mevzuatların  AB kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 10 ülkenin söz konusu  alanlardaki eksiklikleri 2 ay içerisinde düzeltmesi gerektiğine işaret edildi.

AB yapısı içinde hukuku ihlal süreci AB Komisyonunca bir üye devletin  AB yasalarına aykırı davranması durumunda başlatılıyor. Süreç sonunda, söz konusu  ülkeye ağır para cezaları uygulanabiliyor.

Avrupa'da hava yolu firmaları Kovid-19 nedeniyle ciddi sıkıntılar  yaşıyor.

Tüketiciler, son dönemde iptal edilen uçuşların ücret iadesini talep  etmelerine rağmen şirketler onlara hediye çeki veya kupon vermeyi istiyor.




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