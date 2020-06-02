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AB fonları Türkiye`yi kapsayacak

02.06.2020 14:35

Son güncelleme : 02.06.2020 14:35
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB`nin aday ülkeler için yürüttüğü Katılım Öncesi Yardım Aracı`nın (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine Türkiye`nin dahil olduğunu söyledi.



AA

Varhelyi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi  Josep Borrell ve AB Komisyonu Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jutta  Urpilainen, AB'nin gelecekteki bütçesinde dış ilişkiler alanına aktarılması  planlanan mali kaynaklar hakkında basın toplantısı düzenledi.

AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali  Çerçeve" taslağında IPA fonlarına 14,5 milyar euro kaynak ayrılmasını teklif  ettiklerini belirten Varhelyi, "Türkiye, AB'ye aday bir ülke olarak IPA'ya dahil  durumdadır. Yeni dönem IPA Türkiye'yi de kapsayacak." diye konuştu.

IPA fonları, Türkiye'nin AB müktesebatına uyumu ve uygulamasına  yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik  kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülen proje ve  programlar vasıtasıyla kullanılıyor.




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